Rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez: accuse di corruzione e traffico di influenze

Begona Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, è stata rinviata a giudizio per presunti reati di traffico di influenze, corruzione, malversazione e appropriazione indebita. L'ordinanza del giudice istruttore evidenzia il ruolo della Gomez nell'ottenere vantaggi attraverso la sua posizione relazionale. L'indagine coinvolge anche altre figure, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull'etica nel governo.

L'ordinanza è stata resa pubblica mentre Pedro Sanchez e la 'primera dama' Begona Gomez , sono in visita ufficiale in Cina, su invito delle autorità di Pechino. Il rinvio a giudizio è per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita.

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell'ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l'eccezionalità del caso: 'Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato', scrive Peinado, nel chiudere l'indagine avviata sulla moglie del premier nel 2024. Secondo l'accusa, Gomez avrebbe 'influenzato' autorità accademiche e funzionari 'avvalendosi della relazione personale con il presidente del governo', ottenendo 'interlocuzioni istituzionalmente eccezionali' anche attraverso incontri al Palazzo della Moncloa, sede del governo e di residenza del presidente dell'esecutivo. Nel provvedimento, il gip sostiene che dall'arrivo di Pedro Sanchez alla segretaria generale del Psoe e, soprattutto, alla presidenza, nel 2018, 'si presero determinate decisioni pubbliche' favorevoli alla cattedra del master ricoperta da Begona Gomez all'Università Complutense di Madrid e al suo progetto, che 'potrebbero essere state ottenute attraverso un singolare sfruttamento della sua posizione relazionale'. In altre parole, solo in quanto coniuge del premier - è la tesi di Peinado - Gomez avrebbe potuto esercitare un presunto traffico di influenze. Per il presunto reato di corruzione, il gip segnala la condizione dell'indagata come colei che 'ha dato impulso alla ricerca di fondi privati e, a livello indiziario, non per la cattedra universitaria pubblica (che lo era solo in apparenza), ma per integrarli nel proprio patrimonio personale', per poi offrire in 'controprestazione' un vantaggio competitivo alle imprese sponsorizzatrici. Nelle parole del magistrato, Gomez sarebbe stata la promotrice della raccolta di fondi privati che 'potevano costituire solo la facciata di una retribuzione occulta' in cambio di vantaggi a imprese coinvolte in appalti pubblici. Il gip nella stessa ordinanza chiede il rinvio a giudizio anche nei confronti di Cristina Alvarez, l'assistente della moglie del premier alla Moncloa, e dell'imprenditore Juan Carlos Berrabes, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione in affari, appropriazione indebita e malversazione. Rispetto all'accusa di malversazione, il gip ritiene che Alvarez, funzionaria retribuita con fondi pubblici, abbia svolto attività privata per Gomez, che sarebbe stata 'beneficiaria consapevole della distrazione di risorse'. Contestata alla moglie del premier anche l'appropriazione indebita per la registrazione a proprio nome di un software sviluppato in ambito accademico. Mentre è stata archiviata l'accusa di esercizio abusivo della professione. Le difese degli indagati hanno ripetutamente chiesto il proscioglimento dalle accuse nell'indagine nata nell'aprile 2024 sulla base di denunce di associazioni di estrema destra e di Vox. Per il difensore della Gomez, l'ex ministro Antonio Camacho, l'intero procedimento è 'un incubo' senza garanzie giuridiche né imparzialità, volto a perseguire 'un'altra cosa' che non è la giustizia. Le parti hanno ora 5 giorni per esprimersi sull'apertura del processo. La vicenda giudiziaria solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'etica nell'utilizzo delle relazioni di potere. L'indagine, condotta con attenzione, ha evidenziato potenziali abusi e la necessità di una vigilanza rigorosa per prevenire condotte illecite. Il caso Gomez, con le sue implicazioni, sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario indipendente e imparziale, capace di indagare su figure di spicco senza timori o condizionamenti. Le accuse, se confermate, potrebbero avere ripercussioni significative sulla reputazione del premier e del suo governo, oltre a sollevare un dibattito sull'opportunità di alcune scelte politiche. Il coinvolgimento di persone vicine al potere, come la moglie del premier, aggrava la portata delle accuse e intensifica l'attenzione mediatica e pubblica. Il processo, se avviato, sarà un banco di prova per il sistema giudiziario spagnolo, chiamato a dimostrare la sua capacità di agire in modo equo e trasparente. La decisione del giudice di rinviare a giudizio Begona Gomez e gli altri indagati, rappresenta un passo significativo verso l'accertamento della verità. Il rispetto dello stato di diritto e la presunzione di innocenza sono principi fondamentali che dovranno essere tutelati nel corso del processo. L'esito del procedimento giudiziario avrà ripercussioni importanti anche sul futuro politico del premier Sanchez e sulla stabilità del governo. I prossimi sviluppi saranno cruciali per comprendere l'entità delle accuse e le conseguenze che ne deriveranno. L'opinione pubblica osserva con attenzione l'evolversi della situazione, in attesa di una completa e definitiva chiarificazione dei fatti





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