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Rinvio a giudizio per omicidio stradale coinvolge carabiniere e altri sei militari

Cronaca News

Rinvio a giudizio per omicidio stradale coinvolge carabiniere e altri sei militari
Omicidio StradaleCarabiniereRamy Elgaml
📆6/17/2026 12:20 PM
📰leggoit
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La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per un carabiniere e altri sei militari nel caso della morte del 19enne Ramy Elgaml. Le accuse includono omicidio stradale con eccesso colposo e favoreggiamento. Il testo riporta anche altri fatti di cronaca e notizie variegate, ma il nucleo principale riguarda lo sviluppo giudiziario sulla vicenda di Ramy.

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha chiesto il rinvio a giudizio nel caso della morte del diciannovenne Ramy Elgaml , avvenuta il 24 novembre 2024.

Le richieste riguardano il carabiniere che guidava l'auto inseguitrice, accusato di omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere, e di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter inseguito per circa otto chilometri, accusato di concorso in omicidio stradale. Le indagini, condotte dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano con l'aggiunto Paolo Ielo, hanno portato anche a richiedere il processo per altri sei militari, accusati a vario titolo di favoreggiamento, depistaggio e falso nel verbale d'arresto dell'amico di Ramy

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Omicidio Stradale Carabiniere Ramy Elgaml Rinvio A Giudizio Procura Di Milano

 

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