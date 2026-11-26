Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha rinviato al 17 dicembre la decisione sulle misure cautelari per i coindagati dell'ex prefetto Gianni De Gennaro. I legali hanno richiesto tempo per esaminare l'enorme mole documentale.

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha deciso di rinviare al 17 dicembre l'udienza cruciale per stabilire le misure cautelari da applicare ai quattro coindagati nell'inchiesta sull'ex prefetto Gianni De Gennaro. Questa data segna un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'indagato suicida e i suoi presunti collaboratori in un caso di depistaggio aggravato a danno della magistratura antimafia.

Decisone Riesame e cronologia procedura

La decisione di rimandare la decisione al 17 dicembre è stata adottata in seguito all'istanza presentata dalla difesa degli indagati, che ha segnalato la necessità di dedicare maggiore tempo all'analisi degli atti. L'udienza era originariamente programmata per l'1 dicembre, ma i legali hanno ritenuto che tale termine fosse insufficiente per esaminare con la dovuta attenzione la complessa documentazione a disposizione.

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Dettagli investigativi e contesto giudiziale

Il caso è giunto al Riesame dopo che il Giudice per l'Indagine Preliminare ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura di Caltanissetta nei confronti dell'ex prefetto Gianni De Gennaro. De Gennaro è morto in circostanze che hanno portato al suicidio, ma la sua figura rimane centrale nell'indagine per aver presieduto un pool che operava sotto la supervisione diretta dell'allora Capo della Polizia, Alfonso Pecoraro Scanio.

Posizioni dei soggetti coinvolti e accuse

Accusati di depistaggio aggravato alla mafia insieme a De Gennaro figurano i suoi ex collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto, oltre al collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. Le accuse riguardano la presunta distrazione di indagini su omicidi eversivi, con particolare riferimento al traffico di armi e alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte.

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Impatto sul processo e prossimi passi

L'udienza del 17 dicembre stabilirà se i nomi di Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi, Francesco Pacetto e Totuccio Contorno rimarranno nell'elenco degli indagati o se verranno definitivamente archiviati. La decisione del Tribunale influenzerà non solo il futuro delle indagini su questi specifici soggetti, ma anche la percezione pubblica riguardo all'efficacia della macchina giudiziaria nel ricostruire la verità storica sulle vicende degli anni Novanta.

Prospettive future della vicenda legale

La procedura legale continuerà a svolgersi con cautela, dato l'alto numero di pagine documentali che i legali devono consultare prima della prossima audizione. L'iter giuridico dimostra la complessità delle indagini sui depistaggi, che coinvolgono figure di alto profilo e testimonianze contrastanti, richiedendo tempi tecnici lunghi per garantire il diritto di difesa di ogni parte coinvolta nel procedimento penale.