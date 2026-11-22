Le riprese di Serena Rossi con Letizia Lamartire ambientate a Modena ricostruiscono la storia della famiglia Panini e la trasformazione da edicola a business globale.

La città di Modena è attualmente il fulcro delle riprese per la nuova produzione cinematografica e televisiva che vede protagonista Serena Rossi. Il progetto, diretto dalla regista Letizia Lamartire, ricostruisce con grande precisione storica gli eventi che hanno caratterizzato il Novecento, spaziando dagli anni difficili della guerra fino al 1970. La narrazione segue le vicende di una famiglia che trasforma un'intuizione commerciale in un'attività conosciuta a livello internazionale, radicando la sua storia nel territorio modenese.

La ricostruzione storica di Modena e l'edicola Panini

Il centro storico di Modena, in particolare l'area adiacente a Piazza Grande, è stato trasformato in un set di ripresa dettagliato per circa quindici settimane. Questa fase di lavorazione, iniziata nell'ottobre 2025, ha interessato le strade circostanti e le piazze principali, creando un ambiente visivo che riporta indietro il tempo fino agli anni Quaranta. Gli elementi di scena includono costumi d'epoca, veicoli storici, insegne tradizionali e arredi che rispecchiano fedelmente l'atmosfera di quel periodo. Al centro di questa ricostruzione si trova l'edicola da cui ha avuto origine l'avventura imprenditoriale dei Panini, un luogo apparentemente modesto che diventa il punto di svolta narrativo.

Also read Panini, la favola delle figurine diventa una serie tv: Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi

È in questo contesto che si inserisce la trasformazione di un'attività quotidiana in un fenomeno globale. La presenza di giornali, clienti e le prime intuizioni sulle figurine collezionabili segnano l'inizio di una storia che supera i confini locali. La produzione ha selezionato diverse località della provincia modenese per ricreare il contesto completo della vicenda. Oltre al capoluogo, le riprese hanno interessato Castelfranco Emilia, Nonantola e Spilamberto, centri che contribuiscono a definire gli ambienti rurali e urbani del racconto.

Le motivazioni della famiglia Panini e il trasferimento

La storia racconta il percorso di Olga, Antonio e dei loro otto figli, una famiglia decisa a migliorare le proprie condizioni di vita. Il trasferimento a Modena rappresenta una scelta fondamentale, legata al desiderio di lasciarsi alle spalle una vita segnata da dipendenze e difficoltà economiche. Il punto di partenza della loro storia si colloca nelle campagne, per poi arrivare progressivamente in città, dove trovano le opportunità di crescita necessarie.

Advertisement

Questa migrazione interna riflette il contesto sociale del dopoguerra italiano, un periodo in cui il territorio modenese cercava attivamente nuove occasioni di sviluppo. La storia della famiglia si intreccia così con quella della regione, mostrando come le scelte individuali possano contribuire a un cambiamento collettivo. La narrazione evidenzia come l'imprenditoria famigliare sia nata dalla necessità e si sia evoluta grazie alla perseveranza e alla capacità di adattamento dei protagonisti.

Lo stile registico di Letizia Lamartire

La regista Letizia Lamartire ha dichiarato di aver cercato un equilibrio preciso tra realismo e immaginazione durante la creazione di questo progetto. Il suo approccio stilistico si ispira alla tradizione popolare e corale del cinema italiano, unendo elementi noti al pubblico a una visione artistica più ampia. Inoltre, la regia trae spunto dall'avventura e dalla meraviglia presenti in alcune pellicole degli anni Ottanta e Novanta, creando un linguaggio visivo moderno e coinvolgente.

Questo metodo narrativo accompagna lo spettatore nella trasformazione di una piccola attività familiare in un sogno che raggiunge il mondo intero. La regia non si limita a mostrare i fatti, ma cerca di evocare le emozioni e le speranze di un'epoca di ricostruzione e rinascita. La cura nei dettagli, dai costumi agli scenari, supporta questa visione, rendendo tangibile l'evoluzione della storia e dei personaggi.

Impatto culturale e prossimi sviluppi

La scelta di investire nella ricostruzione storica di Modena evidenzia il valore culturale e turistico del progetto. La città diventa un personaggio attivo della narrazione, contribuendo a diffondere la conoscenza della sua storia imprenditoriale e sociale. Le riprese in diverse località della provincia dimostrano l'importanza data al territorio nel suo complesso, sottolineando come ogni angolo abbia un ruolo nella definizione dell'identità del racconto.

Advertisement

Il progetto rappresenta un'opportunità per riflettere sul legame tra storia locale e successo globale, mostrando come idee semplici possano generare impatti enormi. La presenza di Serena Rossi e il nome di Letizia Lamartire attirano l'attenzione del pubblico internazionale verso questa storia italiana. I lavori di produzione continuarono a svilupparsi nei siti scelti, garantendo una qualità visiva che rispetti le aspettative del pubblico e la fedeltà storica richiesta dalla trama.