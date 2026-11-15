Risarcimento 1,3 milioni per abusanti asilo Bankitalia: le cifre alle famiglie

Il Tribunale di Roma condanna l'Opera Nazionale Montessori e l'ex insegnante al risarcimento di 1,3 milioni di euro per i 26 bambini vittime degli abusi del 2017-2018.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto un risarcimento di 1,3 milioni di euro alle famiglie di 26 bambini abusati nell'asilo affiliato a Bankitalia tra il 2017 e il 2018. Il giudice Fernando Scolaro della tredicesima sezione civile ha stabilito che l' Opera Nazionale Montessori gestrice della struttura e l'ex docente Jonathan Trupia devono rispondere solidalmente del danno subito dai minori. Le somme assegnate variano significativamente da 10mila a 170mila euro a famiglia in base alla gravità e all'impatto specifico di ogni singolo caso.

Dettagli sulla sentenza e meccanismi legali

La decisione giudiziale condanna esplicitamente l'Opera Nazionale Montessori e Jonathan Trupia a risarcire i danni patiti dalle vittime degli abusi sessuali verificatisi nell'istituto educativo romano. La struttura era gestita dall'ente montessoriano e ospitava i figli dei dipendenti di Bankitalia, dove il docente senza qualifiche operava in modo illegale. Il Tribunale ha invece escluso la responsabilità civile della Banca d'Italia e del Ministero, limitingo la condanna ai soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'asilo e nell'esercizio dell'attività didattica illecita.

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Le cifre del risarcimento non sono uniformi ma sono state calcolate su misura per ciascuna famiglia coinvolta nel procedimento. I valori oscillano da un minimo di 10mila euro a un massimo di 170mila euro, riflettendo la differente esposizione al trauma e la durata dell'abuso subito da ciascun bambino. Questa discrezionalità del giudice mira a garantire un equo risarcimento che tenga conto delle specifiche circostanze dolorose vissute da ogni vittima del biennio 2017-2018.

Posizioni degli attori e contesto degli abusi

Jonathan Trupia, all'epoca venticinquenne, sfruttava il suo ruolo di finto maestro d'inglese per nascondere contatti inappropriati e palpeggiamenti ai bambini di tre e cinque anni. L'insegnante inventava giochi di ruolo per compiere azioni sessuali illegali all'interno dell'asilo, sfruttando la fiducia degli adulti e l'ingenuità dei piccoli. Le indagini sono partite solo dopo che le famiglie, allarmate dai racconti dei figli, avevano attivato le autorità competenti per verificare le dichiarazioni.

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Le microtelecamere installate dagli inquirenti hanno fornito le prove definitive degli abusi, portando all'arresto immediato di Jonathan Trupia e alla sua successiva condanna definitiva a otto anni di reclusione. Il giudice Fernando Scolaro ha basato la sua decisione sui risultati dell'inchiesta criminale che ha ricostruito in modo inequivocabile le modalità operative dell'educatore. La Banca d'Italia e il Ministero sono stati esonerati da qualsiasi onere risarcitorio diretto, focalizzando la colpa sull'ente gestore e sull'individuo.

Impatto reale e prossimi passi processuali

Il pagamento del risarcimento dipenderà ora dalla solidità finanziaria dell'Opera Nazionale Montessori, che dovrà disporre della liquidità necessaria per onorare la condanna. Se l'ente dovesse trovarsi in uno stato di insolvenza o non essere in grado di versare le somme dovute, le famiglie dovranno presentare ricorso al Fondo del Viminale. Questo fondo è destinato specificamente alle vittime di reati intenzionali e violenti quando i responsabili diretti non possono pagare.

I prossimi giorni saranno cruciali per verificare se le parti condannate presenteranno ricorso in Appello contro la sentenza di primo grado. La certezza del risarcimento per le 26 famiglie coinvolte rimane ancora legata all'esito delle eventuali impugnazioni o alla capacità di pagamento dell'ente. La vicenda continua a segnare l'opinione pubblica per la gravità dei fatti accaduti in una struttura destinata alla cura dell'infanzia.