Risarcimento mezzo milione per morte donna caduta ospedale

I familiari ottengono 477.464 euro per la morte della donna caduta dal letto nel 2017 all'ospedale fiorentino. La sentenza conferma la negligenza strutturale.

La famiglia di un'anziana deceduta ha ottenuto un risarcimento complessivo di 477.464 euro dall'azienda sanitaria per la mancata protezione della paziente. L'importo include spese giudiziarie e interessi maturati nel decennio successivo all'accaduto. Il pagamento segue una sentenza depositata il 11 novembre che ha stabilito la responsabilità della struttura.

Dettagli della caduta fatale nel 2017

L'evento tragico è avvenuto durante la notte di San Silvestre tra il 31 dicembre 2016 e il 1 gennaio 2017. L'anziana era ricoverata nell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. La caduta dal letto è avvenuta il 3 gennaio successivo. La paziente ha trascorso tre giorni in agonia prima di morire il 6 gennaio.

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Negligenza accertata dalla consulenza tecnica

La causa civile è stata avviata dal figlio e dai due nipoti della vittima contro l'azienda sanitaria locale. La difesa dell'Asl aveva inizialmente sostenuto che le spondine fossero abbassate. Tuttavia, la testimonianza della compagna di stanza ha smentito questa tesi. Il personale di reparto aveva lasciato abbassata una delle due spondine.

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Ripartizione del risarcimento economico

Il tribunale ha disposto la divisione del danno economico tra i superstiti del nucleo familiare. Oltre 183 mila euro sono destinati al figlio della paziente. Ai due nipoti spettano quasi 80 mila euro a testa. Una somma di 50 mila euro è stata assegnata per il danno biologico subito.

Prevenzione cadute e responsabilità sanitarie

Il perito del tribunale ha sottolineato che le sponde di sicurezza non sono l'unica misura di protezione. Esse devono essere integrate con sorveglianza clinica e adeguata assistenza. Il verdetto fissa un paletto preciso sulla responsabilità delle strutture ospedaliere fiorentine.