Risarcimento milionario per famiglie vittime abusi scuola d'infanzia Roma

Sentenza civile per gli abusi subiti da 26 bambini nel 2017-2018. La Banca d'Italia e l'ente Seyel pagheranno circa 1 milione e 300 mila euro al maestro Trupia.

Le famiglie di 26 minori hanno ottenuto un risarcimento complessivo pari a 1 milione e 280 mila euro per gli abusi sessuali subiti tra il 2017 e il 2018, una somma che sale a 1 milione e 300 mila euro calcolando interessi e spese legali. La Corte d'Appello di Roma ha stabilito che a dover versare tale importo in solido sono l'ente gestore della struttura educativa, Seyel, e la Banca d'Italia, proprietaria dell'istituto riservato ai figli dei propri dipendenti.

Dettagli della sentenza e calcolo risarcimenti

Il giudice ha accolto integralmente le richieste di risarcimento avanzate dai genitori, determinando somme diverse per ciascun bambino in base alla gravità specifica delle lesioni personali subite. I pagamenti variano da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 170 mila euro, riflettendo la valutazione individuale del danno patito da ogni minore all'epoca dei fatti.

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Tutti i 26 bambini coinvolti nella vicenda avevano tra i tre e i cinque anni di età durante l'anno scolastico 2017-2018. L'entità del danno non è stata quindi calcolata in modo forfettario, ma è stata adattata alle specifiche circostanze cliniche e psicologiche di ogni singola vittima, dimostrando l'impegno del tribunale nel garantire una giustizia equa e personalizzata.

Modalità degli abusi e ruolo dell'educatore

Massimiliano Trupia, l'insegnante di asilo che ha commesso i reati, era un uomo di 25 anni assunto senza i titoli di studio richiesti per la docenza nella scuola dell'infanzia. Durante le lezioni di inglese, il condannato approfittava della supervisione sui piccoli alunni per organizzare giochi di ruolo degradanti e manipolatori.

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I video degli inquirenti hanno catturato Trupia mentre sedeva i bambini sulle proprie gambe per sottoporli a palpeggiamenti e "carezze" inaspettate e intrusive. La natura degli abusi ha sfruttato l'autorità e la fiducia riposta nell'educatore, trasformando un'attività didattica apparentemente normale in un contesto di sfruttamento sessuale dei minori.

Scoperta della vicenda e dinamiche familiari

La scoperta della situazione è avvenuta grazie all'osservazione attenta dei genitori, che hanno notato segnali di profondo disagio nei propri figli. I bambini sono diventati progressivamente più introversi e chiusi, un cambiamento comportamentale che ha allarmato le famiglie fino a quando i piccoli non hanno raccontato ciò che accadeva in aula.

La svolta nelle indagini è arrivata con l'installazione di telecamere nascoste nel laboratorio dell'asilo su richiesta degli inquirenti. I filmati hanno fornito la prova schiacciante delle condotte illecite di Trupia, portando al suo arresto immediato e alla successiva confessione delle proprie responsabilità, chiudendo definitivamente la fase processuale penale.

Condanna penale e prossimi passi civili

Il percorso giudiziario era iniziato con la condanna a 8 anni inflittagli dal gup nel 2018, pena confermata in Appello per aver agito in una scuola dell'infanzia ai danni di minori. Questa sentenza definitiva ha gettato le basi per il risarcimento civile, riconoscendo la responsabilità oggettiva degli enti gestori.

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Ora che la responsabilità è stata accertata, l'ente Seyel e la Banca d'Italia procederanno al pagamento dei danni alle famiglie colpite. La vicenda rappresenta un caso eclatante di sicurezza nelle strutture educative private gestite per dipendenti di istituzioni bancarie, con implicazioni legali ed economiche significative per gli enti coinvolti.