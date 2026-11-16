Rischi nucleari Ucraina in aumento: 38 paesi allertano contro Russia

Autorità di 38 paesi avvisano del crescente rischio nucleare in Ucraina questo inverno, chiedendo alla Russia di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche cruciali.

Le autorità di regolamentazione della sicurezza nucleare che rappresentano 38 paesi hanno espresso lunedì una profonda preoccupazione riguardo all'aumento del rischio di incidenti nucleari in Ucraina durante il corrente inverno. Questo avviso è stato lanciato immediatamente dopo l'escalation degli attacchi missilistici e dronistici della Federazione Russa contro le infrastrutture energetiche ucraine, che rappresentano la spina dorsale del sistema di raffreddamento delle centrali.

La dichiarazione congiunta dei regolatori

Herca, Wenra e NORA hanno emesso una dichiarazione congiunta davanti alla pubblicazione, sottolineando come le continue azioni belliche di Mosca stiano creando condizioni di pericolo estremo. I rappresentanti hanno dichiarato esplicitamente di vedere un bisogno urgente che la Russia cessi gli attacchi contro gli impianti nucleari ucraini e contro le infrastrutture energetiche essenziali per il loro funzionamento sicuro.

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Il cuore della preoccupazione risiede nella stabilità dell'alimentazione elettrica. Senza un approvvigionamento stabile dalla rete, diventa sempre più difficile per le centrali nucleari ucraine mantenere raffreddato il materiale nucleare e prevenire fusioni del nocciolo, un evento catastrofico che potrebbe rilasciare radioattività nell'aria.

Nuove tattiche russe e blackout nazionale

Per Strand, a capo di Herca e Nora, ha rivelato in un'intervista esclusiva che gli attacchi russi sono diventati più letali nelle ultime settimane. La Federazione Russa sta impiegando droni con carichi utili più grandi e una precisione di targeting significativamente maggiore, una nuova tattica militare che amplifica drasticamente la minaccia.

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Strand ha affermato che il rischio più alto per un incidente nucleare si verificherà chiaramente durante l'inverno. Lo scenario peggiore ipotizzato dai regolatori prevede un blackout nazionale della rete elettrica ucraina che colpirebbe simultaneamente tutte le nove unità di produzione attive nel paese.

Secondo le stime degli esperti, nove reattori che rilasciano potenzialmente radioattività nello stesso momento costituirebbero una situazione estremamente severa e senza precedenti nella regione. L'unica via d'uscita per evitare questa tragedia è un'azione immediata e una forte pressione internazionale sulla Russia per fermare i suoi attacchi infrastrutturali.

Stato delle centrali e controllo russo

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato che l'attività militare ha causato instabilità nell'elettricità ucraina nella settimana precedente, risultando in riduzioni di potenza per alcune unità operative. L'Ucraina dispone di quattro centrali nucleari, tre delle quali sono in funzione e forniscono circa l'ottanta percento della potenza utilizzata durante l'inverno.

La quarta centrale, Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, si trova sotto il controllo russo in una zona prossima alla linea del fronte. Attualmente non produce elettricità ma dipende da alimentazione esterna per mantenere raffreddato il materiale nucleare e prevenire il surriscaldamento.

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Dall'inizio della guerra, Zaporizhzhia ha perso l'alimentazione esterna ventisette volte, costringendo il personale a fare affidamento sui generatori diesel di emergenza. Dall'ultimo marzo, la struttura dipende da una singola linea di alimentazione esterna, creando un punto critico vulnerabile.

Preparazione alle emergenze europee

Di fronte a questa minaccia crescente, i paesi europei sono chiamati a collaborare intensamente sulla preparazione alle emergenze. Se la Russia non fermerà i suoi attacchi, è fondamentale che le nazioni vicine sviluppino piani robusti per affrontare le possibili conseguenze di un incidente nucleare.

La situazione ricorda i timori legati al disastro di Cernobyl del 1986, considerato il pior incidente nucleare civile della storia mondiale. Quel disastro diffuse iodio-131, cesio-134 e cesio-137 in vaste aree dell'Ucraina, Bielorussia, Russia e nord-centro Europa.

Ora, il monito dei regolatori è chiaro: l'inverno pone la massima pressione sul sistema ucraino. La cooperazione internazionale per la sicurezza nucleare deve tradursi in azioni concrete per proteggere le infrastrutture critiche rimaste, garantendo che il raffreddamento delle centrali non venga mai interrotto definitivamente.