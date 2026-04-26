Rischio di fuga per l'hacker cinese arrestato a Malpensa su mandato Usa

Il Dipartimento di Giustizia statunitense teme che Zewei Xu, arrestato a Malpensa per spionaggio informatico, possa fuggire se rilasciato, anche con i domiciliari. L'uomo è accusato di aver rubato segreti sui vaccini anti-Covid.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha espresso una seria preoccupazione riguardo al rischio di fuga di Zewei Xu , il cittadino cinese arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa su mandato americano.

Le accuse mosse contro Xu sono gravi e includono attività di presunto hacking e spionaggio, in particolare legate al furto di segreti industriali relativi ai vaccini anti-Covid sviluppati dall'Università del Texas. La nota del Dipartimento di Giustizia, datata primo luglio e trasmessa ai ministeri della Giustizia e degli Interni italiani, sottolinea che Xu potrebbe tentare la fuga anche qualora fosse rilasciato dalla custodia cautelare e posto agli arresti domiciliari durante il procedimento di estradizione.

Questa preoccupazione è alimentata dal fatto che Xu è arrivato in Italia da poco tempo, con un volo diretto da Shanghai, e non sembra avere legami significativi con il paese, rendendo più facile una potenziale fuga. L'uomo, che parla solo inglese e non italiano, ha immediatamente richiesto che l'Ambasciata cinese a Roma fosse informata del suo arresto.

Il giudice della quinta sezione penale della Corte d'Appello di Milano ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia in carcere, ma la difesa potrebbe presentare una richiesta di misure cautelari meno restrittive, come gli arresti domiciliari. L'udienza per l'identificazione di Xu è stata fissata per la mattinata odierna.

Le accuse specifiche contro Xu Zewei, 33 anni, residente a Shanghai e descritto come un tecnico informatico, sono molteplici e derivano da un mandato d'arresto internazionale emesso il 2 novembre 2023 dal Distretto meridionale del Texas. Tra le accuse figurano frode telematica e furto di identità aggravato, con una pena massima prevista di 5 anni di reclusione, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, punibile con una pena massima di 20 anni, accesso non autorizzato a computer protetti, con una pena massima di 5 anni, e un'ulteriore accusa di furto di identità aggravato, con una pena massima di 2 anni.

Secondo l'indagine dell'Fbi, Xu avrebbe partecipato a una vasta campagna di spionaggio informatico nel 2020, prendendo di mira immunologi, virologi e centri di ricerca statunitensi. L'obiettivo di questa campagna era quello di sottrarre informazioni riservate sui vaccini anti-Covid in fase di sviluppo.

Il giudice milanese che ha disposto la custodia cautelare ha evidenziato che l'inchiesta dell'Fbi ha rivelato come Xu, insieme ad altri cittadini cinesi, avrebbe fatto parte di un'organizzazione criminale dedita al furto di informazioni tramite l'accesso illegale a sistemi informatici di università e centri di ricerca scientifica negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. L'Fbi sospetta inoltre che Xu abbia agito su incarico di autorità governative cinesi.

Ulteriori indagini sono in corso, e le autorità italiane hanno sequestrato il telefono cellulare di Xu per analizzare i dati contenuti e cercare elementi utili a chiarire la sua posizione e il suo coinvolgimento nelle presunte attività illecite. Il giudice ha sottolineato il concreto pericolo di fuga, motivato dalla recente entrata in Italia di Xu e dalla mancanza di legami stabili con il paese.

Il procedimento di estradizione potrebbe protrarsi per diverse settimane, prima della presentazione della requisitoria da parte del procuratore generale. La situazione è delicata, data la natura delle accuse e le possibili implicazioni diplomatiche. La decisione finale sull'estradizione di Xu spetterà alle autorità italiane, che dovranno valutare attentamente le prove presentate dagli Stati Uniti e il rispetto dei diritti dell'indagato.

La vicenda solleva interrogativi sulla crescente minaccia dello spionaggio informatico e sulla necessità di una maggiore cooperazione internazionale per contrastare tali attività criminali. La complessità del caso richiede un'analisi approfondita e una valutazione accurata di tutti gli elementi a disposizione per garantire un esito giusto e conforme alla legge. La custodia cautelare è stata ritenuta necessaria per prevenire il rischio di fuga e per assicurare che Xu sia disponibile per il procedimento di estradizione





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