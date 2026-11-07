Riserva WWF Saline Trapani: Nidificazione Storica Fenicotteri nel 2026

La Riserva WWF Saline Trapani见证e la prima nidificazione del fenicottero rosa in Sicilia occidentale. Un successo legato alla rimozione degli elettrodotti e alla gestione idrica delle vasche.

Nella fascia costiera che separa Trapani da Marsala, un ecosistema unico ha raggiunto un traguardo scientifico senza precedenti durante la primavera del 2026. La Riserva naturale orientata istituita nel 1995 dalla Regione Sicilia, gestita dal WWF Italia, ha documentato la prima nidificazione nota del fenicottero rosa nella parte occidentale dell'isola siciliana. Questo evento segna un punto di svolta significativo per la conservazione della biodiversità nel Mediterraneo, confermando la vitalità di una delle zone umide più importanti d'Europa.

L'area protesa si estende su circa mille ettari lungo le coste dei comuni di Trapani, Paceco e Misiliscemi. È l'unico complesso di saline private e produttive ancora attivo sulla Sicilia insieme a quelle di Marsala. Il territorio è inserito nella Rete Natura 2000 ed è riconosciuto come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Qui, la convivenza secolare tra le attività umane e i cicli naturali ha creato un habitat fondamentale per migliaia di specie migratorie.

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Nidificazione Storica Fenicotteri Rosa 2026

La colonia di fenicotteri rosa ha scelto di riprodursi stabilmente in quell'area specifica dove, due anni prima, erano stati rimossi due elettrodotti che attraversavano le saline. Durante la primavera del 2026, gruppi numerosi e stabili hanno mostrato i caratteristici comportamenti del corteggiamento, le parate collettive e i movimenti sincronizzati del capo. A luglio si contavano 55 nidi in cova, con la nascita dei primi tre giovani, divenuti poi quattro. Questo rappresenta il primo sito riproduttivo confermato per questa specie nella Sicilia occidentale.

In precedenza, durante le fasi migratorie, in quest'area si osservavano solo poche decine di fenicotteri. Oggi, centinaia di individui frequentano stabilmente le vasche, indicando un cambio strutturale nell'uso del territorio da parte dell'avifauna. La presenza di questo numero elevato di uccelli trasforma la distesa rosa in un fenomeno visivo e ecologico di grande rilevanza, attestando la capacità di recupero dell'habitat dopo gli interventi di tutela ambientale.

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Rimozione Elettrodotti e Tutela Fauna

La selezione di questa zona per la nidificazione non è casuale ma è direttamente collegata agli interventi di mitigazione del rischio condotti dal WWF Italia e dagli enti locali. Il compito di tutela ha riguardato la rimozione delle storiche linee elettriche di media tensione e l'adozione di sistemi di protezione sui tratti di alta tensione rimasti in esercizio. Queste misure hanno eliminato un pericolo letale per i grandi uccelli in fase di volo e atterraggio.

Oltre alle infrastrutture elettriche, è stato affrontato il problema del randagismo con progetti specifici di controllo e contenimento. È stato anche spostato lo storico spettacolo di fuochi d'artificio nelle immediate vicinanze dell'area protetta, al fine di ridurre drasticamente il disturbo alla fauna selvatica. La regolamentazione del sorvolo di velivoli e droni è stata oggetto di interdizione formale, garantendo una zona di silenzio e tranquillità essenziale per la riproduzione degli uccelli.

Gestione Idrica e Coinvolgimento Salinari

La protezione della biodiversità è strettamente connessa alla produzione del sale, un equilibrio che richiede una collaborazione continua. I livelli idrici delle diverse vasche possono fare la differenza per molte specie durante il periodo riproduttivo. La gestione delle acque deve conciliare le esigenze produttive dei salinari con quelle ecologiche, un processo che si intensifica nella primavera quando avvengono i riempimenti delle vasche.

Il successo della nidificazione testimonia l'efficacia di questa gestione integrata. La Riserva ospita circa 450 specie di piante, incluse specie rare ed endemiche, e oltre 240 specie di uccelli censiti nel corso degli anni. La zona umida si trova lungo una delle principali rotte migratorie che collegano il continente africano all'Europa, offrendo un luogo sicuro dove fermarsi, alimentarsi e svernare. Specie come il fratino, l'avocetta, il cavaliere d'Italia, il fraticello e il pollo sultano trovano qui un sito riproduttivo vitale.

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Il paesaggio creato dal lavoro delle saline ha permesso di realizzare un mosaico di vasche con profondità, dimensioni e salinità differenti. Oggi la zona dove sostano i fenicotteri conta contemporaneamente tra 600 e 700 esemplari. Questo scenario evidenzia la complessità del territorio, che comprende nuclei abitati, infrastrutture, attività produttive e un'area industriale vicina a un porto al centro del Mediterraneo. La lezione appresa in questi anni dimostra che conservazione della biodiversità e presenza dell'uomo devono convivere ogni giorno.