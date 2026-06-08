Risiko bancario: Bpm propone fusione a Mps, Intesa e Unipol rispondono con un'Opa

Il risiko bancario italiano si infiamma: Banco Bpm propone una fusione amichevole a Mps per creare il terzo polo, ma Intesa Sanpaolo e Unipol preparano un'Opa su Mps, con l'obiettivo di acquisire Mediobanca e le quote di Generali. Scenario in evoluzione, con il Cda di Mps diviso.

Una domenica decisiva per il risiko bancario italiano. Il Consiglio d'amministrazione di Banco Bpm ha proposto a quello di Mps una fusione tra eguali, un'operazione che porterebbe alla creazione del terzo polo bancario nazionale per capitalizzazione, dopo Unicredit e Intesa Sanpaolo .

L'offerta amichevole ha sorpreso gli analisti, che prevedevano tempi più lunghi, considerando che la fusione tra Mps e Mediobanca non è ancora completata. Tuttavia, la fretta di Banco Bpm è stata presto giustificata: poche ore dopo, Intesa Sanpaolo, insieme a Bper e Unipol, ha annunciato la disponibilità a lanciare un'offerta pubblica di acquisto su Mps, scomponendo l'operazione in uno spezzatino.

La parte bancaria andrebbe a Bper, mentre Mediobanca finirebbe a Intesa, permettendo a quest'ultima di superare le limitazioni imposte dall'Antitrust dopo l'acquisizione di Ubi Banca nel 2020. Inoltre, Intesa potrebbe mettere le mani sul 13% di Generali detenuto da Mediobanca, un obiettivo storico per il ceo Carlo Messina. L'iniziativa di Intesa e Unipol ha riacceso le tensioni nel risiko finanziario.

Da un lato, Carlo Messina vede in questa operazione la possibilità di rafforzare il proprio gruppo e di competere con Unicredit, che già detiene l'8,72% di Generali. Dall'altro, il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, realizzerà il sogno di avere una banca più grande per distribuire le proprie polizze assicurative. Lo scenario è complesso: la fusione tra Bpm e Mps avrebbe creato un colosso da oltre 50 miliardi di capitalizzazione e circa 6 miliardi di utile, minacciando la posizione di Intesa.

Tuttavia, l'intervento di Intesa e Bper potrebbe spezzare questo progetto, trasformando Mps in un crocevia di interessi contrastanti. Il Consiglio di amministrazione di Mps, già diviso tra il ceo Luigi Lovaglio e il finanziere Franco Caltagirone, è chiamato a decidere lunedì. Lovaglio spinge per l'integrazione con Mediobanca, mentre Caltagirone, con il 10,3% delle azioni, preferirebbe mantenere Mediobanca quotata. L'arrivo di Intesa e Unipol potrebbe far pendere la bilancia verso una soluzione diversa, aprendo nuovi scenari.

L'esito di questa partita non solo ridisegnerà la mappa del credito italiano, ma influenzerà anche l'equilibrio del potere finanziario, con implicazioni su Generali e sulla concorrenza nel settore. La guerra tra banche è appena iniziata e il risiko promette colpi di scena





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