Risiko bancario: Intesa Sanpaolo e UniCredit in sfida per la leadership europea

Intesa Sanpaolo e UniCredit dominano la scena bancaria europea con profitti record e strategie opposte, tra acquisizioni in Italia e Germania, puntando a rafforzare il settore creditizio continentale.

Il risiko bancario continentale si gioca sull asse Milano-Torino, con Intesa Sanpaolo e UniCredit protagoniste di strategie opposte ma accomunate da profitti record e dall ambizione di conquistare la leadership europea .

Da un lato la banca di Carlo Messina, forte di una capitalizzazione di oltre 98 miliardi di euro e dell assalto da 30,6 miliardi a Monte dei Paschi di Siena. Dall altro l istituto di Andrea Orcel, che vanta un valore di Borsa superiore a 110 miliardi e consolida la posizione paneuropea salendo al 37,68% del capitale nella tedesca Commerzbank, con una potenziale quota del 54 per cento.

Due realtà che nei primi tre mesi del 2026 hanno sfornato sei miliardi di utili netti, andando nella direzione di rafforzamento del credito richiesta a gran voce dalla Banca centrale europea (BCE). La fotografia dei mercati certifica il peso strutturale delle due banche italiane, capaci di generare ricchezza a ritmi superiori alla media e di insidiare i gruppi francesi e spagnoli nella classifica continentale. I bilanci sono positivi.

Il 2025 si è chiuso con un utile netto record di 10,6 miliardi per l istituto di Piazza Gae Aulenti e di 9,32 miliardi per la banca torinese. Una corsa proseguita nel primo trimestre del 2026, periodo in cui UniCredit ha registrato profitti per 3,2 miliardi, segnando un balzo del 16% e il ventunesimo trimestre consecutivo di espansione. Intesa Sanpaolo segue con 2,8 miliardi di utile, il miglior risultato trimestrale della sua storia.

Le masse gestite e amministrate riflettono volumi imponenti su scala globale. Il gruppo torinese conta su attività finanziarie della clientela oltre la soglia dei 1.400 miliardi di euro, garantendo un significativo posizionamento nel wealth management del Vecchio Continente. UniCredit poggia su una raccolta diversificata in tredici nazioni chiave dell Unione Europea, assicurando margini solidi e una evidente resilienza strutturale. I modelli di business divergono sulla rete territoriale, ma convergono nell impatto sistemico in Europa.

Intesa Sanpaolo resta il primo datore di lavoro del settore in Italia con circa 90.000 dipendenti, dei quali 68.300 nella penisola e 21.600 attivi oltre confine. La presenza fisica si declina in 3.569 sportelli complessivi, suddivisi tra 2.645 filiali italiane e 924 presidi internazionali, focalizzati tra i Paesi dell Est e il Mediterraneo.

Un radicamento capillare funzionale all integrazione del dossier senese, operazione da cui Messina stima di ricavare un polo da circa 2.000 miliardi di attività e 27 milioni di clienti totali. UniCredit schiera 75.300 bancari con una vocazione strutturale che ne fa l unica vera banca italiana paneuropea. Il gruppo conta 1.940 agenzie italiane, un peso domestico bilanciato da un motore commerciale primario in Germania, Austria ed Europa centro-orientale.

L offensiva in terra tedesca, culminata in queste settimane con il superamento della maggioranza in Commerzbank, chiarisce la volontà di forgiare uno dei maggiori poli creditizi dell Unione, in linea con le richieste di rafforzamento di Francoforte, che resterà agnostica sulle operazioni. Le manovre torinesi su Rocca Salimbeni ergono un presidio a tutela della leadership nazionale, base per sferrare l attacco ai vertici finanziari europei.

Due realtà diverse, una medesima ambizione: rafforzare l industria bancaria europea contro i colossi statunitensi e asiatici





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