Risparmio Bolletta Gas: 4 Regole Enea per Ridurre i Consumi

Scopri le 4 regole Enea per risparmiare fino a 100 euro sulla bolletta del gas. Abbassa la temperatura, ottimizza la ventilazione e mantieni l'impianto efficiente.

Con l'arrivo delle basse temperature e la riaccensione dei termosifoni, molte famiglie italiane si trovano ad affrontare il problema cruciale delle bollette del gas e dei costi di riscaldamento. Questo periodo coincide con un aumento straordinario dei prezzi dell'energia, rendendo la gestione delle spese domestiche una priorità assoluta per gli italiani. Tuttavia, è possibile ridurre significativamente le spese modificando alcune abitudini quotidiane all'interno delle proprie abitazioni. Secondo Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, basterebbe abbassare la temperatura di appena un grado per ridurre fino al dieci percento il consumo di combustibile destinato al riscaldamento degli ambienti.

Temperature Ideali e Risparmi in Euro

Tradotto in termini economici concreti, il risparmio in bolletta risultante da questa semplice modifica può essere molto consistente e superare spesso la soglia dei cento euro per intera stagione. Enea ha fornito quattro regole pratiche e fondamentali per risparmiare sui costi del riscaldamento casalingo, iniziando proprio dalla temperatura da mantenere in casa. Diciannove gradi sono considerati sufficienti per garantire il comfort termico necessario, senza dover necessariamente spingere il termostato verso i ventuno o ventidue gradi. Nicolandrea Calabrese, responsabile del laboratorio Enea di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano, conferma che per ogni grado in meno si risparmia fino al dieci percento sui consumi di combustibile.

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Per comprendere appieno il valore di questo risparmio in euro, si può fare riferimento all'ultimo prezzo pubblicato da Arera, che risulta essere di circa zero virgola ottantotto euro per metro cubo standard per la quota variabile di vendita del gas nel Servizio di tutela della vulnerabilità. Ipotizzando un consumo medio di mille metri cubi standard di gas solo per il riscaldamento durante la stagione invernale, la riduzione massima indicata dall'Enea corrisponde a cento metri cubi standard risparmiati. Moltiplicando questa quantità per il prezzo Arera, si ottiene un risparmio sulla componente di vendita del gas di circa ottantotto euro a stagione.

Prevenire la Dispersione Termica

Il risparmio effettivo, tuttavia, dipende da molteplici fattori quali le caratteristiche dell'abitazione, l'isolamento termico, l'efficienza dell'impianto, il contratto di fornitura e le condizioni climatiche locali. La seconda regola fornita da Enea riguarda proprio la prevenzione della dispersione termica, poiché anche un impianto molto efficiente può consumare inutilmente energia se il calore prodotto viene disperso o non riesce a diffondersi correttamente negli ambienti. È fondamentale non coprire i termosifoni con tende, mobili o altri ostacoli che impediscono la corretta circolazione del calore negli spazi domestici.

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Altri accorgimenti importanti includono l'abbassamento delle tapparelle durante le ore notturne o l'utilizzo di tende pesanti per limitare la dispersione termica attraverso le finestre. L'apertura delle finestre per pochi minuti, preferibilmente nelle ore centrali della giornata quando la temperatura esterna è più alta, aiuta a rinnovare l'aria senza eccessive perdite. Lasciare a lungo le finestre aperte durante l'inverno comporta infatti una inutile perdita di calore, pur rimanendo fondamentale per la qualità dell'aria interna. Il comfort non dipende solo dalla temperatura del termostato; se le superfici sono fredde, si percepirà freddo anche con temperature interne superiori ai ventuno gradi.

Tecnologie Efficienti e Manutenzione Obbligatoria

La terza regola riguarda l'adozione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza, che possono ridurre i consumi complessivi fino al venticinque percento attraverso l'installazione di caldaie a condensazione o pompe di calore di ultima generazione, abbinate a valvole termostatiche. Le pompe di calore elettriche consentono di riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria, potendo anche sfruttare energia proveniente da fonti rinnovabili. La gestione intelligente della temperatura tramite cronotermostati, sensori di presenza e sistemi di regolazione a distanza permette di adattare il riscaldamento alle effettive esigenze degli abitanti, mentre i contatori intelligenti aiutano a monitorare i consumi e individuare anomalie.

Infine, la quarta regola riguarda la manutenzione periodica e obbligatoria degli impianti, che secondo Enea può consentire di ridurre i consumi energetici fino al quaranta percento. Un impianto perfettamente efficiente non solo riduce i costi, ma garantisce anche la sicurezza, come previsto dal Dpr 74 del 2013. I controlli devono essere effettuati da imprese abilitate secondo le prescrizioni tecniche, senza una scadenza annuale universalmente valida. Per quanto riguarda il riscaldamento centralizzato, è stata resa obbligatoria la telelettura per circa quattro milioni di famiglie, con multe da cinquecento a tremila euro per chi omette i controlli obbligatori.