Risparmio Bollette Elettricità: Simulazione Risparmio 4 Euro Mensili dal 2027

Analisi del nuovo decreto per le bollette elettriche: il risparmio massimo lordo per le famiglie è di 4 euro al mese da gennaio 2027, con meccanismi di compensazione sui produttori.

Le famiglie italiane potrebbero ottenere un risparmio massimo lordo di quattro euro al mese sulle bollette elettriche applicando il nuovo decreto governativo a partire da gennaio 2027. Questa cifra rappresenta il beneficio netto stimato per gli utenti che sottoscrivono contratti a prezzo variabile, collegati al prezzo unico nazionale dell'energia.

Una valutazione basata su una simulazione condotta da Today.it, che ha analizzato i dati pubblicati dal Gestore dei mercati energetici relativi al 5 novembre 2026, rivela che il risparmio effettivo potrebbe ridursi ulteriormente. Ciò accade perché una parte dei costi in fattura non legati alla materia prima dovrà essere destinata a finanziare i rimborsi riservati ai produttori di energia elettrica.

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Meccanismo del Prezzo Massimo del Gas

Il governo ha annunciato che, per un periodo di anno e mezzo a partire da gennaio 2027, le nuove misure introdurranno un tetto massimo di cinquantaotto euro e novanta centesimi al megawattora per il gas utilizzato dalle centrali termoelettriche. Questo meccanismo consente alle centrali di acquistare il gas al prezzo di mercato, ricevendo tuttavia una compensazione quando i costi superano la soglia di riferimento stabilita.

L'obiettivo di tale intervento è permettere ai produttori di energia di offrire elettricità a prezzi inferiori sul mercato all'ingrosso. La compensazione ai produttori viene finanziata attraverso extra costi caricati nelle bollette dei clienti con contratti a prezzo variabile, generalmente associati al Pun, ovvero il prezzo unico nazionale.

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Impatto Differenziato sui Contratti Energetici

La riduzione del prezzo dell'elettricità al dettaglio non riguarderà tutti i consumatori allo stesso modo. I clienti del mercato libero che hanno stipulato contratti a prezzo fisso, al momento dell'entrata in vigore del decreto, non subiranno alcun cambiamento immediato nelle loro tariffe mensili.

Al contrario, gli utenti con tariffa variabile pagheranno una quota aggiuntiva destinata al rimborso dei produttori, ma continueranno a beneficiare di una riduzione complessiva. Questo perché il prezzo dell'energia all'ingrosso scenderà, compensando parzialmente i nuovi oneri aggiunti alla fattura per il finanziamento del meccanismo di sostegno.

Dati Storici e Simulazione Tecnica Gme

Per comprendere l'efficacia reale della misura, è stata analizzata l'offerta di vendita dell'energia elettrica nelle sette principali zone del mercato italiano. I dati utilizzati si riferiscono all'ultimo giorno disponibile al momento della redazione del report, il 5 novembre, quando il prezzo medio nazionale dell'energia ha raggiunto i duecentosettantasette euro e sessantaquattro centesimi al megawattora.

In quelle specifiche ore, i prezzi hanno registrato punte superiori ai trecentocinquanta euro. La simulazione ha ricostruito i prezzi nei novantasei intervalli di quindici minuti della giornata, aggregando le offerte in un unico mercato nazionale semplificato per testare l'impatto della soglia di compensazione.

Limiti Strutturali del Price Cap

Emersa un limite concreto del meccanismo governativo, poiché questo agisce esclusivamente sui costi del gas sostenuti dai produttori termoelettrici e non introduce un tetto generale alle offerte elettriche di tutte le tecnologie. Di conseguenza, il price cap sul gas non avrebbe necessariamente eliminato i picchi più elevati dell'elettricità osservati nei dati storici.

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Nel giorno analizzato, a determinare il prezzo di mercato sono stati anche centrali idroelettriche e sistemi a batteria. Nel modello simulato, sono state considerate diciotto unità termoelettriche a gas con un rendimento convenzionale del cinquantaquattro percento e un prezzo del gas di ottantotto euro al megawattora.

Calcolo del Risparmio Netto per le Famiglie

Nello scenario più favorevole, ipotizzando il pieno trasferimento del beneficio dai produttori ai prezzi finali, il prezzo scende da duecentosettantasette euro a duecentocinquantaotto euro e sessantatre centesimi al megawattora. Questa riduzione di sedici euro e cinque centesimi al megawattora è molto vicina ai quindici euro indicati dal governo.

Per una famiglia italiana con un consumo annuo di duemilasettecento kilowattora, se il calo dei prezzi all'ingrosso venisse trasferito integralmente sulla componente energia della bolletta, il risparmio mensile sarebbe di tre euro e sessantuno centesimi. Questo valore è da intendersi prima delle imposte e degli eventuali contributi necessari per rimborsare i produttori.

Il risparmio annuale si attesterebbe a poco meno di quarantotto euro. Si tratta tuttavia di uno scenario ottimistico basato su una sola giornata caratterizzata da prezzi dell'energia molto elevati. Il risparmio netto finale potrebbe risultare inferiore a causa dei costi aggiuntivi che ricadranno sulle bollette elettriche per il finanziamento dei rimborsi ai produttori.