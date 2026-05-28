Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Rissa a colpi di bastoni e sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese

Notizie Locali News

Rissa a colpi di bastoni e sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese
Garbagnate MilaneseRissaBastoni E Sassi
📆5/28/2026 5:45 AM
📰Today_it
85 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 72%

Una rissa a colpi di bastoni e sassi è scoppiata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. La polizia ferroviaria ha identificato 13 giovani tra i 19 e i 24 anni di origini nordafricane. Due persone sono rimaste ferite e cinque contusi.

Due spicci, l'intervista a Zerocalcare: Il posto fisso? Ci penso tutti i giorni. Oggi, a 40 anni, abbiamo bisogno dei genitori per accendere un mutuo.

Tutto è cominciato intorno alle 17.20 al binario 4, sotto gli occhi attoniti di passanti e passeggeri dei treni. Uno scontro tra due gruppi di ragazzi è all'origine della rissa a colpi di bastoni e sassi scoppiata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese (Milano). La polizia ferroviaria intervenuta sul posto ha identificato un totale di tredici giovani, tutti tra i 19 e i 24 anni e di origini nordafricane.

I due gruppi di ragazzi si sono trovati al binario 4 della stazione ferroviaria e si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. La polizia è dovuta intervenire con numerosi agenti per sedare la rissa e fermare i giovani, nei confronti dei quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere.

Ancora da capire le ragioni che hanno scatenato l'ira reciproca. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118: in totale due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, oltre a cinque contusi tra i quali un bambino di 9 anni. Altri ragazzi sono rimasti feriti ma hanno rifiutato le cure mediche. Un paio di treni hanno dovuto terminare la circolazione con ripercussioni su altri convogli in direzione di Lodi e Milano.

La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17.30, mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento. La circolazione è rimasta a singhiozzo fino alle sette e mezza, quando è ripresa regolarmente

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Garbagnate Milanese Rissa Bastoni E Sassi Polizia Ferroviaria Stazione Parco Delle Groane

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parco degli Acquedotti, scatta la protesta dei cittadini: 'Mancano i servizi essenziali'Parco degli Acquedotti, scatta la protesta dei cittadini: 'Mancano i servizi essenziali'Seicento residenti hanno firmato le richieste promosse dal neonato comitato per il Parco degli Acquedotti. Ecco cosa vogliono ottenere
Read more »

Overtourism sull'Everest, Simone Moro: 'Un parco giochi due mesi l'anno, ma i rischi rimangono'Overtourism sull'Everest, Simone Moro: 'Un parco giochi due mesi l'anno, ma i rischi rimangono'È diventata la montagna dei record:'274 gli alpinisti sulla cima in un solo giorno. 'Ma a quelle quote'neanche il pilota più bravo può aiutare'
Read more »

Paura a Parco Leonardo: famiglia aggredita in auto, i rapinatori messi in fugaPaura a Parco Leonardo: famiglia aggredita in auto, i rapinatori messi in fugaLa Fiat Uno utilizza dalla banda è stata ritrovata. Il comitato di quartiere: 'Episodio grave, avvenuto in piena luce'
Read more »

Rissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feritiRissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Rissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feriti
Read more »



Render Time: 2026-05-28 08:45:08