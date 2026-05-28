Rissa a colpi di bastoni e sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese

Una rissa a colpi di bastoni e sassi è scoppiata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. La polizia ferroviaria ha identificato 13 giovani tra i 19 e i 24 anni di origini nordafricane. Due persone sono rimaste ferite e cinque contusi.

Due spicci, l'intervista a Zerocalcare: Il posto fisso? Ci penso tutti i giorni. Oggi, a 40 anni, abbiamo bisogno dei genitori per accendere un mutuo.

Tutto è cominciato intorno alle 17.20 al binario 4, sotto gli occhi attoniti di passanti e passeggeri dei treni. Uno scontro tra due gruppi di ragazzi è all'origine della rissa a colpi di bastoni e sassi scoppiata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese (Milano). La polizia ferroviaria intervenuta sul posto ha identificato un totale di tredici giovani, tutti tra i 19 e i 24 anni e di origini nordafricane.

I due gruppi di ragazzi si sono trovati al binario 4 della stazione ferroviaria e si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. La polizia è dovuta intervenire con numerosi agenti per sedare la rissa e fermare i giovani, nei confronti dei quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere.

Ancora da capire le ragioni che hanno scatenato l'ira reciproca. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118: in totale due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, oltre a cinque contusi tra i quali un bambino di 9 anni. Altri ragazzi sono rimasti feriti ma hanno rifiutato le cure mediche. Un paio di treni hanno dovuto terminare la circolazione con ripercussioni su altri convogli in direzione di Lodi e Milano.

La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17.30, mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento. La circolazione è rimasta a singhiozzo fino alle sette e mezza, quando è ripresa regolarmente





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Garbagnate Milanese Rissa Bastoni E Sassi Polizia Ferroviaria Stazione Parco Delle Groane

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parco degli Acquedotti, scatta la protesta dei cittadini: 'Mancano i servizi essenziali'Seicento residenti hanno firmato le richieste promosse dal neonato comitato per il Parco degli Acquedotti. Ecco cosa vogliono ottenere

Read more »

Overtourism sull'Everest, Simone Moro: 'Un parco giochi due mesi l'anno, ma i rischi rimangono'È diventata la montagna dei record:'274 gli alpinisti sulla cima in un solo giorno. 'Ma a quelle quote'neanche il pilota più bravo può aiutare'

Read more »

Paura a Parco Leonardo: famiglia aggredita in auto, i rapinatori messi in fugaLa Fiat Uno utilizza dalla banda è stata ritrovata. Il comitato di quartiere: 'Episodio grave, avvenuto in piena luce'

Read more »

Rissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Rissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feriti

Read more »