Rissa a Milano Certosa, morto un giovane di 22 anni

Una rissa nella stazione ferroviaria di Milano Certosa ha causato la morte di un giovane di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, originario dell'Ecuador. La banda degli aggressori è fuggita a piedi facendo perdere le proprie tracce tra le vie della periferia nord.

Una rissa nella stazione ferroviaria di Milano Certosa ha causato la morte di un giovane di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, originario dell'Ecuador. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Ferroviaria e degli inquirenti, Gianluca si trovava all'interno dello scalo ferroviario insieme al fratello quando è scattata la trappola.

Un gruppo di circa dieci giovani, descritti a loro volta come ragazzi di origine sudamericana, ha accerchiato i due fratelli e ha colpito Gianluca ripetutamente con diversi fendenti agli arti inferiori. L'allarme è scattato immediatamente e sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa e un'automedica del 118. Le condizioni di Gianluca sono apparse subito disperate a causa delle gravissime emorragie provocate dalla profonda ferita alla gamba sinistra.

I soccorritori sanitari hanno dovuto avviare lunghe e complesse manovre di rianimazione direttamente sulla banchina dello scalo per stabilizzare i parametri vitali del giovane. Subito dopo è partita la corsa disperata in codice rosso verso il pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, dove il ragazzo è deceduto nel corso della notte. Le violenze hanno coinvolto anche il fratello della vittima, che è riuscito a scampare alla furia omicida del branco e ha riportato conseguenze molto più lievi.

Il giovane è stato trasferito dai sanitari all'ospedale Sacco in codice verde, dove i medici gli hanno riscontrato soltanto alcune leggere abrasioni superficiali alla mano e alla gamba destra. Gli agenti della Polfer e della Questura di Milano hanno avviato le indagini a tutto campo, setacciando la stazione alla ricerca di testimoni e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per dare un nome e un volto ai componenti del branco.

Il comandante della Polfer ha dichiarato che la banda degli aggressori è fuggita a piedi facendo perdere le proprie tracce tra le vie della periferia nord





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