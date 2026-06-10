Rissa in hotel a Milano: giovane di 22 anni gravemente ferito da recisione di arteria, operato d'urgenza

Una discussione tra un cliente di 22 anni e un addetto alla sicurezza si è trasformata in una colluttazione che ha causato una lesione arteriosa al polso del giovane. Trasportato in codice rosso a Niguarda, è stato operato con successo. La polizia sta indagando con testimonianze e video di sorveglianza per ricostruire i fatti, mentre l'hotel ha sospeso il dipendente coinvolto.

Nella notte di lunedì, un violento scontro scoppiato all'interno di un hotel milanese ha lasciato due persone ferite, una delle quali in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, un giovane di 22 anni avrebbe iniziato una discussione con un addetto alla sicurezza dell'albergo.

La discussione è degenerata in una colluttazione, durante la quale il giovane ha riportato tagli profondi al polso sinistro, recidendo un'arteria. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi: il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza per fermare l'emorragia. L'operazione è stata efficace e, nonostante la gravità della lesione, al momento il paziente non corre più alcun pericolo di vita.

L'altro coinvolto nella rissa, un addetto alla sicurezza, risulta anch'esso ferito ma in condizioni non critiche, ed è stato trattato sul posto dai soccorritori. Le autorità hanno immediatamente avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei numerosi testimoni presenti nella zona e stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze dell'hotel.

L'obiettivo è stabilire se la grave lesione al polso del giovane sia stata causata da un colpo diretto dell'addetto, da un oggetto contundente o da un taglio accidentale durante la lotta. La polizia ha inoltre richiesto la collaborazione dei gestori dell'hotel per accedere a eventuali immagini aggiuntive provenienti da telecamere interne, oltre a verificare la presenza di eventuali registrazioni dei telefoni cellulari dei coinvolti.

Nel frattempo, la direzione dell'hotel ha rilasciato una breve dichiarazione esprimendo rammarico per l'incidente e assicurando che la sicurezza degli ospiti è una priorità assoluta. Ha inoltre annunciato la sospensione preventiva dell'addetto alla sicurezza coinvolto fino al termine delle verifiche investigative. L'evento ha riacceso il dibattito sulla gestione della sicurezza negli alberghi, soprattutto in contesti urbani dove flussi elevati di clienti e personale possono creare situazioni di tensione.

Gli esperti di sicurezza raccomandano l'adozione di protocolli più stringenti per la gestione di conflitti verbali, l'impiego di personale adeguatamente formato e l'instaurazione di sistemi di monitoraggio più efficaci per prevenire il ripetersi di simili episodi violenti





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