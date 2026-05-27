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Rissa nella stazione Certosa di Milano, un giovane ucciso

Cronaca News

Rissa nella stazione Certosa di Milano, un giovane ucciso
RissaStazione CertosaMilano
📆5/27/2026 11:26 AM
📰HuffPostItalia
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Una rissa tra giovani appartenenti a bande sudamericane si è scatenata martedì sera nella stazione Certosa di Milano, lasciando un giovane morto.

Martedì sera, nella stazione Certosa di Milano , è scoppiata una rissa tra giovani appartenenti a bande sudamericane. La lite si è scatenata intorno alle 22:30 in via Mambretti, nella periferia nord della città.

Secondo le ricostruzioni, la discussione si sarebbe scatenata vicino al binario ferroviario numero 6 e sarebbe sfociata in violenza. Il giovane Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è stato ferito gravemente in seguito all'aggressione e è deceduto nella notte del 27 maggio all'ospedale milanese Arrivabenefratelli. Il ragazzo, nato in Italia da genitori ecuadoriani, si trovava insieme ai fratelli quando è stato colpito da un fendente.

La polizia ferroviaria, accompagnata da un auto medica e due ambulanze, è stata chiamata sul posto e ha tentato di rianimare e stabilizzare il giovane prima del trasporto al pronto soccorso. Tuttavia, le condizioni del giovane erano già gravissime e non sono state in grado di salvarlo. Un'altra persona, probabilmente un parente, è stata portata in ospedale con leggere abrasioni. I giovani coinvolti, appartenenti a bande sudamericane, sono scappati a bordo di un treno.

La Squadra mobile di Milano sta indagando sulla rissa finita in omicidio e i fuggitivi sono ricercati

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Rissa Stazione Certosa Milano Omicidio Giovani

 

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