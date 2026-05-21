Rissa nella tribuna autorità di Palermo: scontro violento tra dirigenti del Catanzaro e tifosi rosaneri

Durante l’intervallo della semifinale di ritorno dei playoff tra Palermo e Catanzaro al Renzo Barbera, un acceso confronto tra il direttore sportivo del Catanzaro e un tifoso si trasforma in una violenta rissa nella tribuna autorità, coinvolgendo familiari, steward e forze dell'ordine, con un collaboratore del tecnico Aquilani svenuto e la partita conclusa con la vittoria del Palermo ma la crisi della sicurezza in evidenza.

Una serata di sport al Renzo Barbera di Palermo è degenerata in una scena di violenza che ha scosso il pubblico e messo in luce la fragilità della sicurezza negli stadi italiani.

La semifinale di ritorno dei playoff tra Palermo e Catanzaro, valida per l’accesso alla fase finale, si è svolta sotto un clima di tensione fin dal fischio d’inizio. I tifosi di entrambe le squadre, accompagnati da numerosi bambini e famiglie, si erano insediati nella zona riservata alla tribuna autorità, pensati per gli ospiti più esigenti e per garantire un ambiente più tranquillo.

Tuttavia, durante l’intervallo, l’atmosfera è cambiata radicalmente quando il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, è stato coinvolto in un acceso confronto verbale con un sostenitore rosanero. La discussione è sfociata in uno scontro fisico, alimentato da un gesto di affetto – una pacca sulla spalla – che ha scatenato una reazione violenta da parte di Polito.

Il dirigente, accompagnato dalla moglie e dal figlio, ha cercato di proteggere la propria famiglia, ma la tensione è rapidamente sfuggita di mano, coinvolgendo anche altri tifosi e creando una rissa che ha richiesto l’intervento immediato di steward, carabinieri e agenti della Digos. Le immagini diffuse sui social mostrano un caos totale: urlate, spinte, e un collaboratore del tecnico Alberto Aquilani che perde conoscenza dopo aver subito un colpo durante la confusione.

Le squadre di pronto soccorso sono accorse sul posto per prestare assistenza, mentre la delegazione catanzarese è stata trasferita in una zona più sicura dello stadio, lontano dal tumulto della tribuna autorità





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