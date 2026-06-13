Rissa tra massaggiatrici in spiaggia per contendersi un cliente: il video diventa virale

Un video girato in una spiaggia italiana mostra il violento alterco tra due massaggiatrici che si contendono un bagnante. L'episodio, che è degenerato in spintoni e in un intervento del bagnino, è stato ripreso da un turista e ha scatenato le risate dei presenti, ma pone anche l'attenzione sulla问题atica presenza aggressiva dei venditori ambulanti in spiaggia.

La scena surreale, ripresa in un video virale, si svolge su una spiaggia molto frequentata, probabilmente in Toscana . Il filmato inizia mentre un bagnante sta già ricevendo un massaggio da una delle due lavoratrici.

Una seconda massaggiatrice si avvicina e inizia a offrire i propri servizi, proponendo condizioni economiche competitive. Il cliente, interpellato, conferma che sta pagando trenta euro per due persone. La nuova arrivata ribatte: Anche io lo posso fare. Il bagnante, con un accento romano, spiega che ormai il massaggio è in corso con la prima operatrice.

Scatta allora una discussione che rapidamente degenera. La seconda massaggiatrice insiste, proponendo di dividere il cliente: facciamo 15 e 15. La prima si oppone fermamente: No, non si può amico. Ne segue un acceso diverbio verbale in cui ciascuna rivendica il diritto a quella cliente.

Le due donne arrivano persino a toccarsi, spingendosi a vicenda, tanto che è necessario l'intervento del bagnino per cercare di sedare la rissa. Durante il litigio si sentono anche parole in una lingua straniera, forse rumeno, prima che la contendente più aggressiva torni a parlare in italiano per spiegare la sua posizione: Vuole fare una massaggio con me e uno con lei.

La situazione paradossale, tra spintoni e battibecchi, diventa una sorta di gag comica agli occhi dei presenti, che ridono divertiti. Tuttavia, il episodio evidenzia anche il disagio diffuso tra i turisti e i bagnanti, spesso oggetto dell'assillante pressione dei venditori ambulanti sulle spiagge, in un clima di concorrenza talvolta aspra per accaparrarsi i clienti.

Il video, pubblicato dall'account di Federico Lombardi, originario della Lunigiana in vacanza nella zona, ha fatto il giro dei social, suscitando commenti che oscillano tra lo stupore e l'amara consapevolezza di una prática di vendita insufficientemente regolamentata





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