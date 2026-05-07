Ristorante introduce la "tassa per il vomito" per clienti troppo ingordi

Un ristorante di sushi all-you-can-eat introduce la "tassa per il vomito" per i clienti troppo ingordi che sporcano i bagni e l'ingresso. I titolari del Sushi Toro, a Gelves vicino a Siviglia, in Spagna, hanno dovuto imporre l'inusuale tassa a causa dei clienti più ingordi che creano ripetuti problemi e non conoscono i propri limiti. Il comportamento degli stessi allontana i clienti, blocca i bagni e crea difficoltà per il personale e sollevando preoccupazioni in merito all'igiene e al servizio clienti.

Un ristorante di sushi all-you-can-eat introduce la "tassa per il vomito" per i clienti troppo ingordi che sporcano i bagni e l'ingresso. I titolari del Sushi Toro, a Gelves vicino a Siviglia, in Spagna , hanno dovuto imporre l'inusuale tassa a causa dei clienti più ingordi che creano ripetuti problemi e non conoscono i propri limiti.

Il comportamento degli stessi allontana i clienti, blocca i bagni e crea difficoltà per il personale e sollevando preoccupazioni in merito all'igiene e al servizio clienti





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