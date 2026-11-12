Ristorante La Ruota Roma stipendio 2600 euro camerieri e pizzaioli

Il locale romano La Ruota offre 2600 euro al mese per personale esperto. La campagna social genera polemiche su turni e retribuzione nel settore.

Il ristorante La Ruota di Roma, guidato da Stefano Egidi e Cattani, ha lanciato una campagna di reclutamento senza precedenti offrendo un mensa di 2600 euro per camerieri e pizzaioli esperti. L'iniziativa, promossa principalmente tramite reel sui social media, ha scatenato un vivace dibattito pubblico e una massiccia risposta da parte dei candidati, rivelando le profonde trasformazioni in corso nel mercato del lavoro del settore ospitalità.

Dettagli Contrattuali e Requisiti del Personale

La struttura, attiva dal 1993 sotto la gestione storica del padre di Stefano e ora guidata dal figlio, cerca figure altamente qualificate per ampliare la propria offerta e alzare il livello qualitativo. L'organico attuale conta 7 dipendenti, ma la volontà è di assumere un cameriere di sala e un pizzaiolo con formazione a 360 gradi. Lo stipendio proposto supera ampiamente la media nazionale, che per un cameriere si attesta intorno ai 1500 euro mensili secondo i dati Restworld, mentre per un pizzaiolo autonomo arriva a 2300 euro.

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I turni di lavoro previsti sono strutturati in 40 ore settimanali, con presenze dal martedì sera al venerdì sera, più servizio completo per pranzo e cena nel weekend. Il lunedì è indicato come giorno di riposo, con una certa flessibilità negoziale. Cattani ha spiegato che la retribuzione è stata deliberata sopra la media nazionale per attrarre profili idonei in un mercato dove i canali tradizionali, inclusi annunci e agenzie, si sono rivelati inutili. La prova retribuita è di tre giorni durante il weekend, seguita eventualmente da una settimana di valutazione prima dell'assunzione definitiva.

Reazioni Online e Scetticismo Pubblico

Il reel promozionale su Instagram ha totalizzato 2 milioni di visualizzazioni, mentre su TikTok ne ha registrati 1 milione, generando una pioggia di commenti divisi tra curiosità e forte scetticismo. Molti utenti hanno dubitato della veridicità dell'offerta, sospettando si trattasse di una truffa o di una mera operazione pubblicitaria priva di sostanza. Altri hanno contestato la natura del lavoro, sottolineando che sabato e domenica sono i giorni in cui si lavora di più, sacrificando il riposo tipico degli altri settori.

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La direzione ha smentito categoricamente qualsiasi intento promozionale fine a se stesso, definendo la mossa una pura necessità operativa. Cattani ha evidenziato che le critiche verso la ristorazione sono numerose, con molti che considerano il settore invivibile a causa di turni eccessivi. Tuttavia, lo staff mantiene che le condizioni descritte siano corrette e trasparenti, rispondendo direttamente agli dubbi nei commenti per chiarire che non ci sono orari nascosti o sfruttamento occulto.

Impatto Sociale e Futuro del Settore

Nonostante le polemiche, la strategia ha prodotto risultati concreti immediati. Solo nella giornata di mercoledì si sono presentate una trentina di persone di persona per sostenere colloqui, con ulteriori candidati in coda. Questo afflusso dimostra che, nonostante la sfiducia generale, esiste ancora interesse per posizioni ben remunerate. Egidi ha apprezzato l'iniziativa dei giovani candidati, vedendo in essa un briciolo di speranza e una nuova visione del futuro professionale.

La situazione evidenzia un cambiamento culturale dove il tempo libero, specialmente il weekend, è diventato una priorità assoluta per i lavoratori. Cattani ha sottolineato che non tutti accettano più di sacrificare i giorni festivi, richiedendo passione e adattamento a ritmi opposti a quelli della vita sociale comune. Il ristorante rimane fiducioso che, offrendo un compenso adeguato e riconoscimento professionale, riuscirà a trovare le figure esperte necessarie per sostenere la propria crescita storica e qualitativa.