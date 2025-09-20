Ristoranti e Musica: Un 'Coro' di No all'Appello di Piovani

L'appello di Nicola Piovani per ristoranti senza musica di sottofondo suscita reazioni contrastanti nel mondo della ristorazione italiana. Chef, osti e maitre esprimono le loro opinioni, evidenziando l'importanza della musica nell'atmosfera e nell'esperienza culinaria.

Un 'coro' di no risuona in risposta all'appello di Nicola Piovani . Il celebre compositore aveva espresso il desiderio di ristoranti silenziosi, liberi dalla musica di sottofondo considerata 'ascolto passivo' e invasivo. La sua proposta, rivolta a una maggiore valorizzazione dell'esperienza culinaria, ha sollevato un'ondata di reazioni, in particolare da parte di chef, osti e maitre che operano nel settore della ristorazione, i quali sembrano in larga misura dissentire con le sue affermazioni.

Le loro voci, provenienti da diverse regioni d'Italia, evidenziano una varietà di approcci e punti di vista sull'importanza della musica nell'atmosfera del ristorante.\Le risposte, raccolte in un'inchiesta de Il Gusto, rivelano un ampio consenso sulla presenza della musica, considerata da molti un elemento essenziale per creare l'ambiente giusto. Ernesto Iaccarino, chef stellato del Don Alfonso 1890, sottolinea come la scelta musicale debba essere curata e calibrata, escludendo categoricamente qualsiasi tipo di malumore da parte della clientela. Livia Iaccarino, padrona di casa, aggiunge l'importanza di uno studio attento, avvalendosi di musicologi e musicoterapisti per garantire un sottofondo musicale che si adatti ai diversi momenti della giornata e alle esigenze degli ospiti. Cristina Bowerman, chef della Glass Hostaria, condivide questa visione, sottolineando la necessità di playlist personalizzate e curate, capaci di creare un'atmosfera in armonia con l'esperienza culinaria. Matteo Zappile, in attesa di inaugurare un nuovo ristorante, condivide la stessa visione, sottolineando l'importanza di una selezione musicale che si adatti al giorno, al mese e persino ai cicli lunari. Valeria Piccini, chef del ristorante Da Caino, ricorda come la musica sia sempre stata parte integrante della sua attività, con selezioni curate per garantire un'esperienza completa.\La discussione evidenzia come la questione della musica nei ristoranti sia complessa e sfaccettata. Mentre Piovani auspica un ritorno al silenzio per favorire la concentrazione sul cibo e la conversazione, molti ristoratori ritengono che la musica, se scelta con cura e in modo appropriato, possa arricchire l'esperienza del cliente. L'importanza dell'ambiente, dell'atmosfera e del contesto viene sottolineata come fondamentale per il successo di un ristorante. La presenza della musica, in questo senso, può essere considerata come un elemento che contribuisce a creare un'esperienza più completa e appagante. Alcuni ristoratori, come Paolo Gori, ammettono di non avere musica di sottofondo ma solo per via della presenza di una televisione, mentre altri, come Andrea Alfieri, esprimono il loro apprezzamento per la musica soffusa, considerandola un elemento essenziale per creare l'atmosfera giusta. L'appello di Piovani ha dunque acceso un dibattito interessante sul ruolo della musica nell'esperienza culinaria, con risposte che riflettono la complessità e la diversità del mondo della ristorazione italiana





