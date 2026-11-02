Risultati Apple: Titoli in Calo Nonostante Record Ricavi e Nuovi Piani Data Center

Apple chiude il trimestre con ricavi record a 114,5 miliardi, ma il crollo del titolo è trainato da massicci investimenti in data center e vendite inferiori alle attese per iPhone 18 Pro.

Apple ha registrato un trimestre con ricavi storici pari a 114,5 miliardi di dollari, segnando una crescita del dodici percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante i numeri finali abbiano superato lievemente le aspettative degli analisti, che prevedevano 113,4 miliardi, le azioni del colosso della tecnologia hanno perso l'otto percento. La vendita pubblica di 10 miliardi di dollari in azioni e ulteriori 10 miliardi in obbligazioni, finalizzati alla costruzione di nuovi data center, ha innescato la reazione negativa del mercato.

Performance Finanziarie e Transizione Aziendale

Il risultato netto è salito a 30,7 miliardi di dollari, rispetto ai 27,5 miliardi del periodo precedente. L'utile per azione è cresciuto del quattordici percento, arrivando a 2,1 dollari. Si tratta dei primi risultati finanziari completi sotto la guida di John Ternus, diventato amministratore delegato a settembre dopo l'addio di Tim Cook. Il mercato aveva anticipato un forte impulso alle vendite di iPhone, stimando 56,6 miliardi, ma i dati reali non hanno raggiunto questi livelli.

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Impatto iPhone 18 Pro e Nuovi Dispositivi

Le vendite di iPhone 18 Pro sono state conteggiate per sole otto giorni all'interno del periodo di riferimento. Questo breve finestra temporale ha limitato significativamente il contributo di questo prodotto alla performance del trimestre. Il pieghevole iPhone Duo non è stato incluso nei calcoli perché è arrivato nei negozi il 23 ottobre, data successiva alla chiusura del trimestre. La mancanza di queste vendite ha contribuito a deludere le attese di crescita del settore hardware.

Investimenti in Infrastrutture e Intelligenza Artificiale

La decisione di alzare capitale per costruire data center riflette una strategia aggressiva nel settore dell'intelligenza artificiale. Le spese per le infrastrutture hanno portato il flusso di cassa libero in negativo per circa 9 miliardi di dollari. Questo squilibrio finanziario ha preoccupato gli investitori, che temono un carico di debito eccessivo. Il mercato valuta attentamente il ritorno su questi investimenti massicci a breve termine.

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Confronto con Competitori del Settore Tech

Il calo di Apple si inserisce in un trend più ampio di vendite di titoli tecnologici da parte degli investitori. Anche Alphabet e Intel hanno registrato risultati sotto le aspettative. Alphabet ha chiuso con ricavi per 127,6 miliardi, ma un utile per azione di 2,12 dollari contro i 3,02 previsti. Microsoft ha invece registrato una crescita del quarantotto percento per il cloud Azure. Amazon ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 1,89 dollari, inferiore agli 1,96 attesi.

Valutazioni di Mercato e Proiezioni Future

Venerdì Apple valeva circa 5.000 miliardi di dollari, superando temporaneamente Nvidia. Tuttavia, il titolo ha chiuso in calo del due percento. Intel, che era cresciuta del 150 percento in borsa da gennaio, ha comunicato stime per il quarto trimestre tra 15 e 16 miliardi di ricavi, contro i 17,1 previsti. Anthropic ha invece aggiornato i dati del terzo trimestre, mostrando una perdita netta di 23,3 miliardi mentre si prepara alla quotazione al Nasdaq.