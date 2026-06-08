Risultati dei ballottaggi 2026: centrodestra avanza, centrosinistra conquista Agrigento, Spielberg sull'empatia come superpotere

Il centrodestra vince in molte capitali provinciali tra cui Arezzo, Macerata e Lecco, mentre il centrosinistra conquista Agrigento con Michele Sodano. L'intervista a Steven Spielberg sottolinea l'importanza dell'empatia nel cinema e nella società. I risultati mostrano un quadro elettorale complesso con bilanci in continuo mutamento.

Il giorno di Disclosure ha ospitato un'intervista al regista Steven Spielberg , che ha definito il cinema odierno un grande film d'azione ma ha ricordato che alla base di ogni impresa c'è l'empatia, il vero super potere di cui la società ha bisogno.

Parallelamente, le elezioni amministrative del 2026 hanno registrato i primi risultati del secondo turno, che ha visto la vittoria del centrodestra in diverse città toscane, marchigiane e lombarde, mentre il centrosinistra ha ottenuto un'importante conquista in Sicilia. Sono stati votati i sindaci in 42 comuni tra domenica 7 e lunedì 8 giugno, con un intenso susseguirsi di scrutini che hanno determinato il futuro della maggioranza a sostegno del governo guidato dal premier Meloni.

A Arezzo, la città più popolosa coinvolta in questo ballotage, ha confermato il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, un imprenditore di 52 anni con precedenti esperienze politiche. Anche a Macerata il centrodestra ha mantenuto il potere, rieleggendo Sandro Parcaroli. In Lombardia, Filippo Boscagli ha vinto a Lecco, mentre a Vigevano il candidato sostenuto da Forza Italia, Paolo Previde Massara, ha assunto la carica di sindaco.

Nel complesso, su 18 capoluoghi, il centrosinistra è passato da otto a dieci sindaci, il centrodestra da cinque a sei, e i sindaci civici o di altri partiti sono diminuiti da cinque a due. In Sicilia il centrosinistra ha celebrato una vittoria significativa: Michele Sodano, sostenuto dal campo largo e da Controcorrente, è diventato sindaco di Agrigento con un vantaggio di circa quaranta per cento rispetto al candidato di coalizione di centrodestra Dino Alonge.

A Chieti, in Abruzzo, la gara rimane ancora incerta: l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, appoggiato dal centrosinistra, guida con il 53,73 per cento contro il centrodestra di Cristiano Sicari, che registra il 46,53 per cento, ma le sezioni ancora da votare potrebbero modificare lo scenario. In Puglia, a Trani, il candidato del centrosinistra Marco Galiano ha superato il 51 per cento e ha già ricevuto le congratulazioni del rivale di centrodestra Angelo Guarriello, consolidando la posizione del campo largo nella regione.

Il centrodestra ha registrato una parziale rivincita in Emilia‑Romagna, conquistando i ballottaggi a Vignola e Comacchio dopo che il Partito Democratico aveva vinto al primo turno in altre municipalità. A Vignola, Angelo Pasini ha ottenuto il 63 per cento, sostituendo la sindaca uscente Emilia Muratori, mentre a Comacchio Samuele Bellotti ha raggiunto il 57 per cento, superando il candidato del centrosinistra Walter Cavalieri Foschini, dopo che l'ex sindaco Pierluigi Negri aveva perso il sostegno della maggioranza.

Questi risultati delineano un panorama elettorale variegato, in cui il centrodestra consolida la sua presenza in diverse regioni, ma il centrosinistra mantiene punti di forza importanti, soprattutto nelle regioni meridionali, lasciando aperta la gara per i prossimi ballottaggi e per la definizione del futuro politico nazionale





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