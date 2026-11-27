Scopri la sestina vincente del SuperEnalotto del 27 novembre e i risultati completi di Lotto e 10eLotto. Il montepremi ha raggiunto i 59,6 milioni di euro.

La sestina vincente dell'estrazione di SuperEnalotto avvenuta venerdì 27 novembre 2026 ha aggiudicato un montepremi record di 59,6 milioni di euro. L'evento si è svolto come previsto, con il sorteggio condotto durante la diretta televisiva trasmessa su Today.it a partire dalle 20:00. Questa giornata rappresenta la penultima estrazione programmata per la settimana corrente, mantenendo alta l'attenzione del pubblico sui risultati.

Risultati e dettagli dell'estrazione SuperEnalotto

Non sono stati premi né il premio da 59,6 milioni di euro per l'azzeramento della sestina né la combinazione con cinquina più 1. Nel concorso precedente, svolto il giorno precedente al 27 novembre, il jackpot non è stato vinto, determinando il rialzo del montepremi alla cifra attuale di 59,6 milioni di euro. La struttura del gioco ha continuato a garantire premi per le combinazioni inferiori, mantenendo attiva la partecipazione dei giocatori su tutto il territorio nazionale.

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Cronologia dei premi e storico delle vincite

Nel concorso del giorno precedente, giovedì 26 novembre, il montepremi principale non è stato aggiudicato da nessun partecipante. La combinazione che ha centrato il premio per la cinquina, composta da cinque numeri estratti, ha vinto una quota di 79.938 euro. Nessun altro premio di pari importo o superiore è stato assegnato nella medesima estrazione, lasciando intatto il accumulo per la serata successiva.

Aggiornamenti in tempo reale e copertura mediatica

L'intero evento è stato seguito attraverso una trasmissione diretta gestita dalla redazione di Today.it. I risultati ufficiali sono stati pubblicati e aggiornati in tempo reale a partire dalle ore 20:00 del venerdì 27 novembre. La copertura media ha incluso non solo i numeri vincenti di SuperEnalotto, ma ha fornito anche un'analisi dettagliata delle combinazioni per i giochi associati Lotto e 10eLotto.

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Dettagli e numeri vincitori 10eLotto

I sorteggi per il gioco 10eLotto hanno prodotto una combinazione specifica di venti numeri estratti nell'estrazione del 27 novembre 2026. La sequenza vincente è risultata essere: 4, 6, 9, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 34, 39, 43, 44, 45, 54, 82, 83, 84, 86 e 87. Questi numeri costituiscono l'esito ufficiale del gioco per la data indicata, registrando gli esiti confermati.

Normativa e sostegno per il gioco d'azzardo

È fondamentale ricordare che il gioco d'azzardo può causare dipendenza patologica e richiedere interventi specifici. Per chi rileva difficoltà nel controllare l'abitudine o conosce persone coinvolte, è disponibile assistenza immediata. Il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo è l'800 558 822, attivo ogni giorno dalle 10:00 alle 16:00. È possibile rivolgersi anche ai servizi per le dipendenze (SerD) della propria Asl di riferimento per ricevere supporto specializzato.