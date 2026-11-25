Le autorità indonesiane riprendono le ricerche giovedì a Pongkor. Confermati 13 decessi nella miniera d'oro abusiva allagata a Bogor. Dettagli operazione.

Le squadre di soccorso indonesiane hanno confermato la ripresa delle operazioni di ricerca per Thursday presso una miniera d'oro illegale situata nella regione di Pongkor, nella provincia di Giava Occidentale. Fino a questo momento, le autorità hanno registrato il decesso di tredici lavoratori, mentre le ricerche si concentrano sulla sorte dei restanti colleghi intrappolati nelle profondità della struttura.

Dettaglio Operazione e Accesso ai Pozzi

L'agenzia indonesiana di ricerca e soccorso ha dichiarato che i soccorritori stanno focalizzando i loro sforzi su due specifici pozzi minerari, utilizzando corde speciali per superare le difficili condizioni di accesso. La profondità dell'escavazione, stimata in 100 metri, rappresenta un ostacolo tecnico significativo per le operazioni di salvataggio e identificazione.

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Secondo quanto riportato dalle autorità, l'accesso alla miniera è reso estremamente difficile dalla natura del sito. I lavori devono essere condotti in ambienti caratterizzati da spazi stretti, superfici scivolose e mancanza totale di illuminazione, fattori che rallentano ogni possibile avanzamento delle squadre di emergenza.

Le operazioni erano state interrotte in precedenza a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della complessità tecnica del sito. La decisione di riprendere le ricerche è stata presa tenendo conto della sicurezza del personale impegnato nell'operazione di recupero dei corpi e dei superstiti.

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Vittime e Posizione Geografica dell'Incidente

Hengki, il capo della polizia di Giava Occidentale, ha fornito aggiornamenti dettagliati alla stampa riguardo al bilancio delle vittime. Di tredici decessi confermati, sei sono già stati identificati attraverso le procedure investigative in corso. Le autorità stanno lavorando per completare le identificazioni dei restanti cinque casi non ancora risolti.

Il numero totale di persone che si trovavano all'interno della miniera all' momento del disastro era di ventisei lavoratori. L'evento drammatico è iniziato lunedì, quando forti piogge hanno causato l'allagamento immediato del pozzo, lasciando tutti gli operai intrappolati a cento metri di profondità sottoterra.

La localizzazione precisa dell'incidente è la regione di Bogor, situata a sud della capitale Giacarta. Questa area è nota per le sue risorse minerarie, ma la remota collocazione geografica ha spesso reso difficile per le autorità regolamentare le attività estrattive in modo efficace.

Contesto Minerario e Responsabilità Aziendali

La miniera in cui si è verificato il disastro è classificata come illegale e non autorizzata. La società mineraria statale Antam, che gestisce attività di estrazione dell'oro nella regione, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per chiarire che l'incidente non è avvenuto nelle sue strutture. L'azienda ha confermato che la struttura interessata era completamente indipendente dalle sue operazioni legali.

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L'estrazione mineraria su piccola scala e illegale ha causato una serie di incidenti mortali in Indonesia negli ultimi anni. Le risorse minerarie si trovano prevalentemente in aree remote, condizioni che rendono estremamente complesso per le autorità nazionali esercitare un controllo regolamentare efficace sul settore estrattivo.

Questa tragedia non è isolata nella zona geografica interessata. A gennaio, precedenti resoconti del sito di notizie locale Detik avevano segnalato un altro incidente grave in cui diversi minatori persero la vita a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio in una miniera d'oro illegale situata nella stessa area di Pongkor.

Prossimi Passi e Condizione Meteorologica

Le autorità hanno chiarito che la ripresa delle ricerche prevista per giovedì è subordinata esclusivamente alle condizioni meteorologiche. Qualora il maltempo persistesse o peggiorasse, le operazioni potrebbero subire ulteriori ritardi o modifiche nelle strategie di approccio ai pozzi.

Gli sforzi attuali sono puramente di ricerca e recupero. Non vi sono segnalazioni di superstiti vivi all'interno della miniera allagata dopo la scomparsa dei primi contatti con le squadre di emergenza. La priorità rimane il recupero dei resti dei lavoratori per permettere le identificazioni formali e le procedure legali successive.