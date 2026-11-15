Rita Levi Montalcini: Vita, Scienza e Scelte di una Donzella Senatrice

Scopri la storia di Rita Levi Montalcini, dal Nobel per la medicina alla carriera politica. Una vita dedicata alla scienza e all'istruzione femminile senza compromessi.

Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, è stata un pilastro della ricerca scientifica italiana e internazionale. Nata a Torino il 22 aprile 1909 in una famiglia ebrea colta e benestante, ha dedicato la sua esistenza allo studio del sistema nervoso, diventando una figura di spicco nel '900. La sua vita è stata segnata da una determinazione incrollabile, che l'ha portata a vincere il Nobel a 77 anni e a diventare senatrice a vita a 92, continuando a lavorare fino a 103 anni. La sua storia non è solo scientifica, ma anche un esempio di scelte di vita personali e professionali mai rinnegate.

Origini e Prime Scelte Professionali

Rita Levi Montalcini nasce il 22 aprile 1909 a Torino, ultima dei quattro figli di Adamo Levi, ingegnere, e Adele Montalcini, artista. È la gemella di Paola, che diventerà una futura pittrice. Fin da giovane mostra un forte interesse per il latino, il greco e la matematica, preparandosi per iscriversi all'università. Nel 1930 entra alla facoltà di Medicina dell'Università di Torino, dove frequenta il laboratorio dell'istologo Giuseppe Levi, incontrando Salvador Luria e Renato Dulbecco, che anni dopo riceveranno anch'essi il premio Nobel per la medicina.

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La sua carriera universitaria subisce una battuta d'arresto con l'arrivo delle leggi razziali del 1938. Per una giovane ricercatrice ebrea come lei, la carriera accademica in Italia diventa fatalmente impossibile. Nel 1939 parte per il Belgio, ma con l'inizio della guerra torna a Torino, dove allestisce un laboratorio di fortuna in casa per continuare la sua ricerca. Utilizza aghi da cucito modificati, scalpelli da dentista e uova ottenute dai contadini, mostrando una resilienza straordinaria.

La Scoperta del Fattore NGF e il Nobel

La svolta decisiva arriva nel 1947, quando il biologo Viktor Hamburger la invita alla Washington University di St. Louis. Quello che doveva essere un periodo temporaneo si trasforma in un'esperienza di quasi trent'anni. Nel laboratorio di Hamburger studia lo sviluppo del sistema nervoso, ponendosi domande fondamentali sulla biologia dello sviluppo. Nel 1952, durante un periodo di ricerca a Rio de Janeiro, osserva che le fibre nervose si sviluppano intorno a un tessuto tumorale.

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Questa osservazione porta all'identificazione del Nerve Growth Factor, NGF, insieme al biochimico Stanley Cohen. La scoperta del fattore di crescita nervoso cambia radicalmente lo studio dello sviluppo del sistema nervoso, aprendo nuove prospettive nella biologia e nella medicina. Questa ricerca, condotta con ostinazione e dedizione, le vale il premio Nobel per la medicina a 77 anni, confermando il suo status di scienziata di rilievo mondiale.

Scelte Personali e Impegno Politico

Oltre alla carriera scientifica, la vita di Rita Levi Montalcini è stata segnata da scelte personali nette. Come dichiarato in un'intervista del 2009, alla vigilia dei suoi 100 anni, non ha condiviso le idee della sua epoca che vedevano le donne educate solo a diventare mogli e madri. Ha deciso di non diventare né moglie, né madre, dedicando invece il suo tempo allo studio e alla ricerca, costruendosi una vita professionale unica e irripetibile. La sua risposta a una domanda sulla sua vita matrimoniale, data quando è arrivata negli Stati Uniti, ribalta la premessa che una donna debba necessariamente avere un marito.

Il suo impegno si estende anche alla sfera pubblica e istituzionale. Nel 2001, riceve il titolo di senatrice a vita, entrando nella vita istituzionale del Paese a 92 anni. Il suo primo intervento in aula, nel gennaio 2002, riguarda la concessione di un contributo al Centro Internazionale Eugenio Montale. Negli anni successivi, partecipa ai lavori delle commissioni Giustizia, Istruzione e Sanità, e della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, portando la sua esperienza e la sua visione nel dibattito pubblico.

Eredità e Impacto Sociale

L'eredità di Rita Levi Montalcini include anche un forte impegno per l'istruzione femminile. Nel 1992, con la sorella Paola, crea una fondazione che offre borse di studio e percorsi di formazione, offrendo ad altre donne la possibilità di studiare e lavorare, come ha fatto lei. Questo impegno riflette la sua convinzione che le donne abbiano il diritto di costruirsi un futuro diverso da quello previsto dalla società dell'epoca.

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Rita Levi Montalcini muore a Roma il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni. La sua vita è un esempio di perseveranza, intelletto e impegno sociale. Oltre al Nobel e alla carriera politica, lascia un'eredità di scelta personale e professionale, dimostrando che è possibile costruire una vita significativa seguendo le proprie passioni e valori, indipendentemente dalle pressioni sociali o dalle circostanze avverse.