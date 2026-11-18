Rita Rusic parla a Caterina Balivo del divorzio da Cecchi Gori. Dopo 18 anni senza un euro, sostiene l'importanza dei patti prematrimoniali per tutele chiare.

La produttrice cinematografica Rita Rusic ha aperto un capitolo doloroso e rivelatore riguardo alla sua vita privata durante la sua recente partecipazione al salotto pomeridiano di Caterina Balivo. La donna ha raccontato con franchezza le conseguenze legali ed emotive del suo scioglimento matrimoniale con Vittorio Cecchi Gori, un uomo che ha segnato non solo la sua vita personale ma anche il panorama del cinema italiano per decenni.

La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica non tanto per i pettegolezzi da rotocalco, quanto per la dichiarazione shock lanciata da Rita Rusic: dopo diciotto anni e mezzo di matrimonio, la produttrice afferma di non aver ricevuto alcun sostegno economico dallo scomparse marito. "Ho ricominciato da sola, sono una combattente", ha dichiarato, sottolineando come questa esperienza le abbia insegnato che la resilienza è l'unica vera tutela.

Also read Fratoianni: Nessun patto senza patrimoniale, rottura con Conte sulla manovra

I dettagli del divorzio a zero euro

Secondo quanto emerso durante la trasmissione, la separazione tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori è terminata con un bilancio economico azzerato per la moglie. La produttrice ha spiegato di aver lavorato duramente al fianco dell'ex marito, contribuendo attivamente alla loro vita professionale e personale, ma senza mai vedere beni intestati al suo nome nemmeno durante la durata del loro legame coniugale. "Non ho avuto un euro", ha ribadito, descrivendo la situazione come un ingiustizia grave e strutturale.

La durata del loro rapporto, durata quasi vent'anni, è stata spesso al centro della cronaca rosa italiana, ma i dettagli reali della separazione sono rimasti confidenziali fino a questo momento. La Rusic ha precisato che la mancanza di tutela patrimoniale si è tradotta in una ripresa in autonomia completa, senza alcuna rendita o assegno di mantenimento che potesse garantire la stabilità economica da cui sarebbe potuta partire per ricostruire la sua carriera e la sua identità individuale.

Advertisement

La proposta del patto prematrimoniale

Proprio alla luce di questa esperienza negativa, Rita Rusic si è dichiarata fermamente favorevole all'introduzione e alla normalizzazione del patto prematrimoniale in Italia. La produttrice sostiene che stipulare un accordo legale prima del matrimonio non sia un gesto di sfiducia, ma uno strumento necessario per stabilire in anticipo le condizioni precise in caso di eventuale separazione. Questo permetterebbe di evitare conflitti distruttivi e confusione legale nel futuro.

Il suo obiettivo, come ha espresso nel corso dell'intervista, è garantire "patti chiari e amicizia lunga". La Rusic ritiene che la trasparenza finanziaria e patrimoniale possa proteggere entrambe le parti, specialmente in unioni dove il lavoro è condiviso ma la proprietà dei beni è concentrata su un solo coniuge. La sua posizione si distacca nettamente dalla visione tradizionale che spesso associa il patto prematrimoniale alla sola protezione del patrimonio maschile.

Impatto sul dibattito pubblico italiano

Le parole di Rita Rusic risuonano in un contesto sociale italiano in cui le disuguaglianze economiche durante i divorzi restano un tema caldo e controverso. Molte donne che hanno dedicato anni alla gestione della famiglia e al supporto nelle carriere professionali dei partner si trovano spesso prive di risorse proprie al momento dello scioglimento del vincolo. La testimonianza della produttrice diventa così un caso studio concreto di questa dinamica.

La pubblicazione di queste dichiarazioni, avvenuta durante un programma televisivo di larga audience come quello di Caterina Balivo, ha stimolato un dibattito immediato sui social network e tra gli esperti di diritto di famiglia. Molti commentatori hanno utilizzato la storia di Rita Rusic per argomentare la necessità di riforme legislative che possano garantire una maggiore equità patrimoniale, indipendentemente dall'attribuzione delle intestazioni dei beni.

Advertisement

Il futuro professionale e personale

Oltre agli aspetti legali ed economici, Rita Rusic ha voluto sottolineare il suo carattere di "combattente" come motore principale della sua rinascita. Nonostante la perdita di tutto il capitale accumulato durante il matrimonio, la produttrice ha mantenuto la sua posizione nel mondo dello spettacolo, continuando a operare nel settore della produzione cinematografica e televisiva. La sua capacità di ripartire da zero è presentata non come una vittoria scontata, ma come una scelta consapevole e faticosa.

La vicenda lascia un messaggio forte sulla necessità di consapevolezza legale per tutti i contraenti, indipendentemente dal genere. Con la fine di una delle unioni più longeve del mondo dello spettacolo italiano, la Rusic chiude un capitolo della sua vita privata per concentrarsi interamente sulla sua passione professionale, cercando di trasformare il dolore dell'ingiustizia subita in un contributo attivo per il cambiamento delle norme sociali e legali.