Rita Rusic racconta a Caterina Balivo il divorzio da Vittorio Cecchi Gori senza compensi economici. La produttrice chiede contratti prematrimoniali per tutelare le lavoratrici del cinema e le donne italiane.

La produttrice Rita Rusic, ospite nel salotto di Rai 1 per la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, ha raccontato senza filtri la fine del suo matrimonio con l'imprenditore Vittorio Cecchi Gori. La 66enne ha confermato di non aver ricevuto alcun importo economico al momento della separazione, definendo la situazione come una diretta conseguenza del sistema italiano. L'articolo esplora le dinamiche legali ed economiche che hanno caratterizzato la fine della loro unione secolare.

Rita Rusic ha esordito con una dichiarazione categorica riguardo alle condizioni del suo divorzio, affermando che l'Italia non ha mai favorito la posizione delle donne nelle separazioni. Dopo 18 anni e mezzo di matrimonio e due figli, la produttrice ha sottolineato come entrambi lavorassero insieme senza che i beni fossero intestati a suo nome. Questa mancanza di tutela patrimoniale ha portato a un epilogo economico nullo per la donna, descritta con amarezza come una situazione in cui si finisce con una mano avanti e una mano di dietro.

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Assenza di tutela patrimoniale e conseguenze economiche

La produttrice ha spiegato che non ha mai posseduto beni a proprio nome, neppure durante la durata del matrimonio. Questa condizione iniziale ha determinato l'assenza di diritti economici al momento della rottura. Ruscio ha ammesso di aver dovuto ricominciare da sola, ribadendo la sua natura di combattente, ma ha aggiunto che tale circostanza non è giusta. La vicenda mette in luce come la mancanza di strumenti legali preventivi possa lasciare le parti più deboli economicamente dopo la fine di una lunga convivenza professionale ed affettiva.

La proposta dei contratti prematrimoniali

Di fronte a questa realtà, Rita Rusic si è detta favorevole all'introduzione obbligatoria o fortemente incentivata dei contratti prematrimoniali. Secondo la produttrice, questo strumento legale permetterebbe alle coppie di stabilire in anticipo le condizioni di eventuale separazione. Rusic ha argomentato che l'utilizzo di tali patti avrebbe garantito chiarezza nei rapporti e permesso di mantenere l'amicizia tra gli ex coniugi. La sua tesi si basa sull'idea che la trasparenza economica preventiva eviti conflitti distruttivi e tuteli chi, come lei, ha investito la propria vita professionale nella coppia.

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Storia di una coppia e impatto professionale

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati una coppia di spicco nel mondo dello spettacolo italiano per decenni. La loro relazione è iniziata nel 1983 e si è protratta fino al 2000, generando la nascita di due figli. Nonostante la fine del legame sentimentale, Rusic ha continuato il suo percorso professionale, portando avanti in totale autonomia la sua attività nel settore cinematografico. La sua presenza recente in studio, con una bandana visibile, ha ulteriormente sottolineato il periodo difficile che ha affrontato sul piano personale, dimostrando resilienza nel mantenere alta la propria reputazione professionale.

Il contesto sociale e le dichiarazioni recenti

La confessione di Rita Rusic rientra in un dibattito più ampio sulla condizione femminile nel lavoro e nella famiglia. Fabio Caressa, intervistato in un altro contesto, ha definito l'Italia un paese di vecchi, sottolineando che mentre la gavetta è importante, i giovani devono avere la possibilità di farla. Anche se le parole di Caressa non riguardano direttamente il caso Rusic, riflettono un malessere generazionale che si intreccia con le difficoltà economiche affrontate da chi, come la produttrice, deve riorganizzare la propria vita dopo decenni di sacrificio comune. La vicenda Rusic diventa quindi un simbolo delle vulnerabilità economiche delle donne nella società attuale.