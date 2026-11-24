Il guasto al radar della FAA causa ritardi di 47 minuti all'O'Hare di Chicago, colpendo 350 voli di American e United nel picco di Thanksgiving.

Un malfunzionamento tecnico al sistema di radar terrestre ha causato significativi ritardi nei voli in arrivo presso l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, Illinois. La Federal Aviation Administration ( FAA) ha annunciato martedì che i tecnici stanno lavorando per riparare l'apparecchiatura del controllo del traffico aereo, che è risultata essential per il monitoraggio della sicurezza operativa.

Impatto Tecnico sul Sistema Radar

Il problema si concentra sul radar di sorveglianza a terra e sul sistema di tracciamento, infrastrutture critiche utilizzate dal controllo del traffico aereo per monitorare con precisione gli aeromobili e i veicoli sulle piste e sulle vie di rullaggio dell'aeroporto. La FAA ha dichiarato esplicitamente che sta temporaneamente ritardando alcuni voli mentre il personale tecnico effettua le necessarie riparazioni a questa specifica apparecchiatura di monitoraggio.

Also read OPCW: Gli arretrati USA creano crisi di bilancio e bloccano la distruzione in Siria

Dati e Statistiche sui Ritardi

L'impatto operativo è stato misurabile e consistente, con circa il dodici percento dei voli totali, pari a trecentocinquanta aerei, che hanno subito ritardi all'hub principale delle compagnie aeree American Airlines e United Airlines. La Federal Aviation Administration ha identificato il ventiquattro novembre come la giornata più trafficata per i voli durante il periodo delle vacanze del Giorno del Ringraziamento, intensificando così le conseguenze dell'interruzione tecnica.

Advertisement

Stime di Durata e Orari di Risoluzione

Secondo i dati forniti dalla FAA, i ritardi medi per i voli interessati ammontavano a quarantasette minuti. L'agenzia federale ha precisato che il guasto tecnico potrebbe protrarsi fino all'una del mattino, ora del fuso orientale, che corrisponde alle sei della mattina, ora del fuso orario GMT, di mercoledì. Questa stima temporale indica che il picco dell'interferenza operativa si verificherà nelle prime ore del mattino successivo all'annuncio tecnico.

Contesto Operativo e Sicurezza

La gestione di questa emergenza operativa avviene in un momento di massima pressione per il sistema aeroportuale nordamericano, dato il volume elevato di passeggeri durante le festività. L'uso del radar di sorveglianza e del sistema di tracciamento rimane fondamentale per garantire la sicurezza del movimento degli aeromobili e dei veicoli a terra, giustificando la necessità di rallentare i decolli e gli atterraggi fino al ripristino completo delle funzionalità del sistema.