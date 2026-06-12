Ritardo tecnico per il volo di Leone XIV, il Re Felipe VI ridiscende dall'aereo per assistere il Papa

Un inconveniente tecnico legato al forte vento ha trattenuto a terra il volo che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma dopo la visita alle Canarie. Il pontefice, che si trovava già a bordo, è stato invitato a scendere dall'aereo. Il gesto inaspettato del Re di Spagna, che è tornato sul velivolo per aggiornare personalmente il Papa e accompagnarlo nella sala Vip, ha caratterizzato l'episodio. La priorità assoluta è stata la sicurezza, con tutte le procedure standard attivate.

Un inconveniente tecnico ha ritardato la partenza di Leone XIV dalle Isole Canarie (dove era in visita) verso Roma. Il problema è stato rilevato quando l' aereo papale si trovava già in fase preparatoria al decollo e il pontefice era a bordo del velivolo pronto a lasciare Tenerife.

Secondo quanto riferito dai giornalisti dell'Agenzia presenti sul posto, il comandante ha informato i passeggeri della situazione attraverso un annuncio, comunicando la necessità di effettuare verifiche tecniche prima di poter autorizzare la partenza. Pochi minuti dopo è avvenuta una scena insolita sulla pista della base aerea.

Re Felipe VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa e si era congedato da lui al termine della visita, è risalito a bordo dell'aereo per aggiornare personalmente il pontefice sugli sviluppi e invitarlo a scendere dal velivolo. Leone XIV ha quindi lasciato l'aereo insieme al sovrano spagnolo e si è diretto verso la sala Vip della base aerea di Tenerife, dove ha atteso l'esito degli accertamenti tecnici.

Il rientro nel terminal è avvenuto in un clima di assoluta tranquillità, senza particolari conseguenze per il Papa o per la delegazione che lo accompagnava. Le autorità aeroportuali e l'equipaggio hanno comunque avviato le procedure di controllo previste in questi casi, privilegiando la sicurezza del volo prima di autorizzare la partenza verso Roma.

Il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia con il quale il papa, il seguito e i giornalisti devono fare rientro da Tenerife a Roma, sarebbe stato dovuto al forte vento. Lo ha spiegato il comandante in un nuovo annuncio fatto a bordo del velivolo. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista. Il papa è comunque ancora in attesa nella sala vip della base aerea di Tenerife.

L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti soprattutto per il gesto di Felipe VI, che dopo il congedo ufficiale è tornato sui propri passi per assistere il pontefice durante l'imprevisto e accompagnarlo personalmente fuori dall'aereo in attesa che la situazione venisse risolta





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