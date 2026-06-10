Ritirata la riforma della medicina territoriale: scontro politico e incertezza sulle Case di Comunità

Il governo ha ritirato il decreto legge che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle Case di comunità. La decisione ha scatenato polemiche politiche e l'annuncio di dimissioni da parte dell'assessore lombardo Bertolaso. L'opposizione chiede le dimissioni del ministro Schillaci.

Il governo ha ritirato la riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle Case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro.

La decisione, comunicata oggi dal capo di gabinetto del ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali, segna un dietrofront dopo mesi di polemiche e scontri con i sindacati. Il decreto, mai formalmente presentato, era stato elaborato dal ministro Orazio Schillaci e rielaborato dalle Regioni, ma era diventato oggetto di forti critiche. Le organizzazioni sindacali lamentavano di essere state escluse dal confronto, mentre all'interno della maggioranza di centrodestra emergevano dissensi sempre più netti.

Il provvedimento dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare tramite un emendamento o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia, in scadenza. La retromarcia ha scatenato reazioni immediate. L'assessore alla sanità della Lombardia Guido Bertolaso, tra i principali sostenitori della riforma, ha abbandonato il tavolo tecnico annunciando le proprie dimissioni. Dure critiche sono arrivate dall'opposizione.

La senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan ha parlato di 'ennesimo pasticcio del governo', sottolineando come la maggioranza sia riuscita a smentire se stessa dopo mesi di annunci e dichiarazioni del ministro. Ha aggiunto che la sanità è governata senza visione, tra improvvisazioni e retromarce. Ilenia Malavasi, deputata del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni di Schillaci, definendo il dietrofront la certificazione del caos nella destra.

Ha avvertito che le Case di comunità rischiano di restare scatole vuote, senza personale e modello organizzativo, mentre incombono le scadenze del Pnrr. Anche la senatrice Sandra Zampa ha criticato l'esclusione del Parlamento, chiedendo un confronto diretto con il ministro per capire i contenuti della riforma e le ragioni del suo fallimento. La vicenda evidenzia le divisioni interne al centrodestra e l'assenza di una strategia chiara per la sanità pubblica.

I cittadini, intanto, continuano a fare i conti con la carenza di medici di famiglia, le lunghe liste d'attesa e servizi territoriali sempre più fragili. La riforma avrebbe dovuto dare concretezza alle Case di comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che attualmente sono ancora ferme. La mancanza di un accordo lascia in sospeso il futuro della medicina territoriale, con il rischio che gli investimenti del Pnrr non producano i risultati sperati.

Le Regioni, che avevano dato il loro assenso alla bozza iniziale, ora si trovano di fronte a un vuoto normativo. Il ministro Schillaci, intanto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il suo operato è messo in discussione sia dall'opposizione sia da parte della stessa maggioranza. La partita si sposta ora in Parlamento, dove si deciderà il destino della riforma e la sua possibile evoluzione.

In attesa di nuovi sviluppi, medici di famiglia e cittadini restano in una situazione di incertezza, mentre la sanità territoriale italiana attende risposte concrete che tardano ad arrivare





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