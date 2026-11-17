Ritiro immediato salmone scozzese affumicato Nef Spa per rischio Listeria. Scopri lotto coinvolto, sintomi listeriosi e indicazioni rischio gravidanza.

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso ufficiale per il ritiro immediato dal mercato di un lotto specifico di salmone scozzese affumicato, prodotto e commercializzato dalla società Nef Spa. Questa misura precauzionale scatta in seguito alla rilevazione della presenza del batterio Listeria monocytogenes, un patogeno alimentare in grado di causare infezioni gravi, note come listeriosi, particolarmente pericolose per le categorie deboli. L'intervento non riguarda l'intera gamma di prodotti a base di salmone presenti sul mercato, ma si concentra esclusivamente sull'identificazione precisa menzionata nell'avviso del 13 novembre 2026.

Rischio Listeria e Gruppi Vulnerabili

La Listeria monocytytogenes è un batterio particolare in quanto è in grado di moltiplicarsi anche a basse temperature, persistendo quindi all'interno dei frigoriferi domestici dove la refrigerazione non elimina una possibile contaminazione iniziale. Il salmone affumicato a freddo rappresenta uno dei cibi a maggiore rischio poiché viene generalmente consumato senza una cottura successiva che potrebbe neutralizzare il microrganismo. L'Ente europeo per la sicurezza alimentare (EFSA) ricorda che conservare correttamente gli alimenti è fondamentale, ma la precauzione nella scelta e nel trattamento resta la principale barriera contro le infezioni invasive.

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Sintomi e Tempi di Manifestazione

I sintomi della listeriosi variano notevolmente a seconda della forma dell'infezione, poiché non tutte le persone che consumano un alimento contaminato sviluppano la malattia. Nelle forme intestinali, comuni nelle persone sane, diarrea e vomito possono comparire entro 24 ore dal consumo e durare generalmente da uno a tre giorni. Al contrario, quando il batterio si diffonde oltre l'intestino causando infezioni invasive, più rare ma serie, i sintomi iniziano di solito entro due settimane ma possono manifestarsi anche con un ritardo maggiore, complicando la diagnosi immediata senza un'anamnesi precisa.

Impatto Gravidanza e Feto

L'infezione da Listeria rappresenta un rischio critico soprattutto per le donne in gravidanza, le persone anziane e gli individui con un sistema immunitario indebolito. Nella fascia materna, l'infezione può causare sintomi lievi o aspecifici, ma avere conseguenze drammatiche per il feto, portando a esiti come aborto spontaneo, parto prematuro o infezione neonatale grave. I feti e i neonati possono sviluppare forme gravi di infezione trasmesse dalla madre, rendendo cruciale la prevenzione per questa categoria specifica che richiede attenzione massima nella dieta durante i nove mesi.

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Indicazioni Ministero e Cosa Fare

Le indicazioni del Ministero della Salute sono chiare: se si sospetta l'ingestione del prodotto ritirati è opportuno contattare tempestivamente il medico, segnalando il consumo del salmone coinvolto e la data dell'assunzione. Se non sono presenti sintomi, generalmente non sono necessari esami o antibiotici preventivi soltanto per una possibile esposizione, ma in caso di comparsa di febbre, dolori muscolari, diarrea persistente o altri disturbi, la valutazione medica diventa prioritaria. In presenza di febbre associata a forte mal di testa, rigidità del collo, confusione o alterazioni dello stato di coscienza, è richiesta una valutazione medica urgente.

Sconsigliato Congelare o Riscaldare

L'indicazione riportata nell'avviso ministeriale sconsiglia vivamente di tentare di recuperare un alimento richiamato cuocendolo o congelandolo, poiché il congelamento non elimina in modo affidabile la listeria. Se la confezione è stata aperta, è prudente pulire accuratamente le superfici e gli utensili entrati in contatto con il prodotto per evitare contaminazioni crociate nell'ambiente domestico. Durante la gravidanza, si raccomanda di evitare il consumo a freddo di pesce affumicato refrigerato, salvo che venga sottoposto a una cottura adeguata che ne garantisca la sicurezza, seguendo rigorosamente le indicazioni di sicurezza alimentare vigenti.