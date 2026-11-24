Nuovi studi Inserm e UCL collegano ritmi circadiani irregolari a maggiore rischio di demenza e invecchiamento cerebrale accelerato nei soggetti vulnerabili.

Due recenti studi scientifici pubblicata da Inserm, Université Paris Cité e University College London, hanno analizzato il legame tra i ritmi circadiani e il declino cognitivo. I risultati indicano che la regolarità del ciclo sonno-veglia influenza direttamente la salute cerebrale, con un rischio di demenza che può raddoppiare in alcuni profili vulnerabili.

Come funzionano i ritmi sonno-veglia

La ricerca del JAMA Network Open, basata sullo studio epidemiologico Whitehall II, ha coinvolto 3.973 partecipanti con un'età mediana di 68,4 anni. Il team di ricerca ha utilizzato accelerometri per monitorare 36 parametri quotidiani, identificando nove profili distinti del ciclo sonno-veglia senza considerare solo la durata del riposo.

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Il monitoraggio ha registrato 379 casi di demenza durante una fase osservativa di 12,3 anni. Gli esperti hanno esaminato la durata, la continuità e l'efficienza del sonno, confrontandole con la predisposizione individuale ad essere attivi al mattino o alla sera. Questa combinazione permette di delineare profili complessi che vanno oltre le semplici ore di riposo notturno.

Position dei ricercatori e stakeholder

Claudio Liguori, neurologo di Università Tor Vergata e IRCCS Neuromed, sottolinea l'importanza di valutare il sonno nell'arco delle 24 ore. Secondo lo specialista, l'interazione tra riposo notturno, movimento e ritmi biologici è determinante per la salute mentale. È necessario ampliare la valutazione medica per includere anche lo stile di vita complessivo.

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Uno studio parallelo su Alzheimer's & Dementia, guidato da Salma C. Rocha, ha utilizzato un monitoraggio di 30 giorni per analizzare le caratteristiche strutturali del cervello. La risonanza magnetica ha evidenziato come una migliore salute della sostanza bianca sia associata a volumi cerebrali superiori e a una comunicazione più efficace tra le diverse aree neurali.

Impatto reale sui pazienti

I gruppi con ritmi alterati e inattività fisica mostrano un rischio di demenza aumentato del 94 per cento. Un secondo profilo, caratterizzato da un forte contrasto tra attività e riposo agitato, presenta un rischio superiore del 96 per cento rispetto al gruppo di riferimento sano. Questi dati sono significativi per la prevenzione clinica.

Le prestazioni cognitive sono peggiate di un equivalente di quattro anni aggiuntivi di invecchiamento in dieci anni nei soggetti con scarsa qualità del sonno. Nei profili più sedentari con ritmi compromessi, questo deficit cognitivo arriva a nove anni. Si tratta di un confronto statistico sulle prestazioni, non di un invecchiamento biologico diretto del cervello.

Il declino cognitivo non è sinonimo di demenza, ma il rischio sale drasticamente con abitudini scorrette. Alcuni parametri sfavorevoli del sonno isolati non aumentano il rischio se l'organizzazione del ritmo giornaliero è corretta. L'efficacia della prevenzione dipende quindi da una visione integrata della salute quotidiana.