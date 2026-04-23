Ritorno a Montecassino del prezioso 'De revolutionibus' di Copernico dopo 14 anni

Dopo un lungo viaggio iniziato a New York e proseguito in Francia, la prima edizione del 'De revolutionibus orbium coelestium' di Niccolò Copernico, stampata nel 1566, è stata restituita alla Biblioteca di Montecassino, da dove era stata trafugata nel 2011. Il recupero è merito dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale nell'ambito dell'operazione 'Girolamini'.

Un viaggio straordinario, iniziato oltreoceano a New York e conclusosi ieri mattina tra le antiche mura di Montecassino , segna il ritorno di un tesoro inestimabile alla sua casa originaria.

Ma la storia di questo prezioso volume è ben più complessa, intrecciandosi con un percorso che ha visto il libro transitare anche in Francia, prima di approdare nuovamente nell'abbazia benedettina. Dopo quattordici lunghi anni di peregrinazioni, l'opera è stata finalmente restituita alla Biblioteca di Montecassino, da dove era stata illecitamente sottratta nel 2011. Si tratta di un esemplare di straordinaria importanza: la prima edizione del 'De revolutionibus orbium coelestium' di Niccolò Copernico, stampata a Basilea nel 1566.

Questa edizione è particolarmente significativa perché include, in un unico volume, anche la 'De libris revolutionum Copernici narratio prima' di Georg Joachim Rheticus, figura chiave nella promozione e diffusione delle rivoluzionarie idee copernicane. Il recupero di questo capolavoro è merito del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, che ha condotto un'indagine complessa e capillare per riportare alla luce questo pezzo di storia. La consegna, avvenuta ieri mattina, è stata un momento di grande emozione.

Due carabinieri in abiti civili si sono presentati al monastero, portando con sé un involucro trasparente che racchiudeva il libro, avvolto con cura nella carta velina. Hanno richiesto di parlare con dom Alessandro Trespioli, il responsabile della Biblioteca, colui che ha ricevuto il prezioso volume restituito. Il testo antico, sottratto tra la primavera e l'estate del 2011, rappresenta un simbolo del patrimonio culturale italiano, un bene di inestimabile valore che era stato sottratto alla comunità.

La vicenda del furto è strettamente legata alla figura di Massimo De Caro, noto per essere stato il direttore della Biblioteca dei Girolamini a Napoli, dove orchestrò un vero e proprio saccheggio di migliaia di volumi antichi. Arrestato nel 2012, De Caro è stato condannato per peculato a sette anni di reclusione, pena poi aumentata a dodici anni in seguito ad ulteriori procedimenti giudiziari che hanno rivelato la vastità del suo operato illecito.

La sua abilità nel manipolare e ingannare, sfruttando la sua posizione di autorevole studioso e consulente ministeriale, gli ha permesso di portare a termine numerosi furti, distraendo i custodi delle biblioteche con l'aiuto di complici. Le indagini hanno rivelato che De Caro utilizzava una tecnica ben precisa: sfruttando la sua reputazione di studioso e consulente, distraeva i custodi delle biblioteche con false commissioni o richieste di consulenza, riuscendo così a sottrarre indisturbato i volumi preziosi.

La stessa strategia fu messa in atto a Montecassino, dove fu denunciato il furto di un consistente numero di opere antiche: sei incunaboli, due xilografie da incunabolo, cinque cinquecentine e due seicentine. Grazie alle operazioni condotte dalle autorità competenti, sono stati recuperati e restituiti a Montecassino: due incunaboli, una cinquecentina, una seicentina e un esemplare della prima edizione a stampa de 'Le operazioni del compasso geometrico et militare' di Galileo Galilei, stampato a Padova nel 1606.

Un particolare degno di nota riguarda una seicentina, anch'essa rientrata a Montecassino, di cui De Caro aveva realizzato un falso, sostituendolo all'originale per coprire le sue tracce. Il volume restituito al custode della Biblioteca dell'Abbazia è stato rimpatriato dall'America nell'ambito dell'operazione giudiziaria denominata 'Girolamini', un'indagine che ha permesso di svelare un sistema di furti e traffici illeciti che ha colpito il patrimonio culturale italiano.

Il ritorno del 'De revolutionibus' rappresenta un importante successo nella lotta contro il saccheggio del patrimonio culturale e un segnale di speranza per il recupero di altri beni illecitamente sottratti





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