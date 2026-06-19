Ritorno della mosca assassina negli Stati Uniti: allarme per l'industria zootecnica

Il new world screwworm, parassita eradicato da decenni, è riapparso in Texas e New Mexico, minacciando il bestiame americano. Si teme un'epidemia su larga scala dopo dodici casi confermati.

Un'antica minaccia è tornata a fare capolino nelle pianure del Sud degli Stati Uniti. Si tratta del new world screwworm, scientificamente noto come Cochliomyia hominivorax, anche chiamato mosca assassina o larva mangia-carne, un parassita insidioso le cui larve si nutrono della carne viva dei mammiferi.

Può attaccare qualunque animale a sangue caldo, compreso l'uomo, ma è particolarmente temuto come parassita del bestiame, difficile da debellare e capace di causare danni catastrofici in tempi rapidissimi. Negli Stati Uniti era stato eradicato decenni fa, ma di recente è riapparso in Texas e New Mexico, con dodici casi confermati a partire dallo scorso 3 giugno.

L'epicentro dell'industria bovina americana trema: gli esperti concordano che un'epidemia su larga scala potrebbe provocare danni incalcolabili ed espandersi rapidamente fino a mettere a rischio l'intero comparto zootecnico a stelle e strisce. A differenza delle larve di mosca più comuni, che si nutrono di tessuti necrotici o in decomposizione, il new world screwworm attacca direttamente la carne viva.

La femmina di Cochliomyia hominivorax cerca attivamente ferite aperte, anche minime come un graffio o il cordone ombelicale dei neonati, per deporvi le uova. Nel giro di poche ore, le larve si schiudono e iniziano a scavare gallerie all'interno dei tessuti muscolari sani dell'ospite, nutrendosi della carne. Questo comportamento distruttivo provoca infezioni secondarie molto gravi e, se non trattato tempestivamente con insetticidi specifici, può condurre alla morte dell'animale nel giro di pochi giorni.

La mosca, originaria delle zone tropicali e subtropicali delle Americhe, è considerata uno dei parassiti più temuti dai veterinari e dagli allevatori di tutto il mondo proprio per la velocità con cui un singolo focolaio può moltiplicarsi. Il ritorno dell'insetto rappresenta quindi un duro colpo per l'industria zootecnica americana, che riteneva il problema risolto da oltre mezzo secolo.

Negli anni sessanta del Novecento gli Stati Uniti avevano avviato un imponente programma di eradicazione basato sull'introduzione nell'ambiente di maschi sterili: visto che le femmine di screwworm si accoppiano una sola volta nella vita, l'incontro con un maschio non fertile interrompe il ciclo riproduttivo, portando al crollo della popolazione selvatica. Grazie a questa strategia, costata centinaia di milioni di dollari, il parassita era stato dichiarato ufficialmente eradicato dal territorio statunitense nel 1966 e poi spinto sempre più lontano attraverso un programma di collaborazione internazionale che aveva eliminato l'insetto anche in Messico e a Panama, creando una zona cuscinetto tra gli Stati Uniti e le zone in cui rimaneva endemico.

Negli ultimi anni, però, la mosca assassina aveva fatto la sua ricomparsa nei due paesi centroamericani e lo scorso 3 giugno è sbarcata ufficialmente nel Sud del Texas: il primo caso dopo quasi 50 anni, a cui ne sono seguiti rapidamente altri, allargando il focolaio a dodici capi di bestiame tra Texas e New Mexico. L'infezione è stata accertata per ora in bovini, ovini e in un cane.

Le autorità americane hanno chiesto a tutti i proprietari di animali nelle aree interessate di prestare la massima attenzione a possibili sintomi di contagio e stanno attivando una risposta sul campo, che dovrebbe prevedere l'utilizzo di pesticidi e una nuova campagna di introduzione di maschi sterili, con l'obiettivo di eradicare nuovamente il predatore dai confini nazionali.

Nel frattempo, a livello politico è scoppiata la polemica, con uno scambio incrociato di accuse tra i democratici, che accusano i tagli apportati dall'amministrazione alle agenzie federali per il ritorno dello screwworm sul suolo americano, e il governo, che tenta di attribuire la responsabilità alle politiche migratorie della precedente amministrazione, ipotizzando che i controlli sanitari ai confini meridionali siano stati insufficienti per fermare il transito di animali infetti. Le larve di Cochliomyia hominivorax sono altamente distruttive e lacerano i tessuti dell'ospite con i loro uncini boccali affilati, causando ferite e ulcere che si espandono in dimensioni e profondità.

Man mano che le larve si sviluppano e si nutrono, le aree colpite diventano doloranti, gonfie e possono sanguinare o emanare un odore sgradevole; le larve sono tipicamente visibili nella ferita, orientate a testa in giù con gli spiracoli posteriori esposti. Possono verificarsi anche infestazioni delle mucose e conseguente distruzione dei tessuti orali, nasali e oculari. Le infestazioni non trattate possono essere potenzialmente fatali e possono inoltre verificarsi superinfezioni batteriche





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