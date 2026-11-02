Il federale Jonathan Rinderknecht torna in tribunale per un nuovo processo sull'incendio di Palisades a Los Angeles. I dettagli sul caso e le accuse.

Los Angeles, novembre. La selezione della giuria è iniziata lunedì nel nuovo processo federale contro Jonathan Rinderknecht, un uomo di 30 anni accusato di aver appiccato deliberatamente un incendio che si è trasformato in uno dei più mortali e distruttivi nella storia della contea di Los Angeles. Rinderknecht, ex autista di Uber e cittadino dualmente statunitense e francese, tornerà nel distretto degli Stati Uniti nel centro di Los Angeles per affrontare una versione ridotta delle accuse precedentemente avanzate contro di lui.

Il caso Rinderknecht e il processo federale

Il processo iniziale di Rinderknecht, durato tre settimane, si era concluso a fine giugno con una giuria non unanimemente decisiva, creando un impasse. La difesa ha sempre sostenuto che l'uomo fosse stato accusato erroneamente, affermando che l'incendio sulla collina del Capodanno era stato causato da fuochi d'artificio e non dal suo cliente. Inoltre, hanno asserted che l'enorme inferno di Palisades, che ha ucciso 12 persone e distrutto migliaia di case una settimana dopo, fosse un incendio separato appiccato da un'altra persona.

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Le narrative opposte sul disastro avevano lasciato la giuria divisa 10 a 2 a favore dell'assoluzione, impedendo il raggiungimento di un verdetto unanime su nessuna delle tre accuse nel giugno scorso. Il giudice Anne Hwang ha dichiarato un processo nullo e i prosecutori hanno deciso di processare nuovamente l'imputato sotto un'accusa di grande giuria che ha eliminato una delle accuse originali e ha modificato le due restanti accuse federali di incendio doloso.

Dettagli dell'incendio e perdite stimati

L'incendio di Palisades, insieme ad altri roghi contemporanei, ha devastato la contea di Los Angeles. Circa 7.000 case e altre strutture sono andate in fiamme, con perdite di proprietà stimate in 150 miliardi di dollari. Una parte di queste perdite apparteneva ad organizzazioni che ricevono assistenza finanziaria federale o erano coinvolte nel commercio interstatale. L'incendio di Palisades ha coinciso con un altro incendio catastrofico guidato dal vento che è scoppiato quasi simultaneamente nella gola di Eaton, a circa 30 miglia a est.

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Questo secondo incendio ha ucciso 19 persone e ha devastato la sobborgo di Los Angeles di Altadena. Gli investigatori antincendio hanno successivamente concluso che scintille da una torre di trasmissione elettrica hanno innescato l'incendio di Eaton. Rinderknecht è stata l'unica persona ad essere accusata penalmente in connessione con uno dei due incendi del 7 gennaio, che insieme figurano come la calamità di incendio boschivo più mortale mai verificatasi nella contea di Los Angeles.

L'incendio di Eaton e le accuse federali

Questa tragedie supera i 29 morti dell'incendio del Parco Griffith del 1933. Rinderknecht, che si è dichiarato non colpevole, ha rifiutato di testimoniare in propria difesa durante il primo processo. Ora affronta fino a 40 anni di carcere se sarà trovato colpevole come accusato nell'ultima denuncia originale. La denuncia originale prevedeva una pena massima di 45 anni di carcere. L'avvocato della difesa, Steve Haney, ha affermato durante il primo processo che i prosecutori non avevano prove fisiche che collegassero Rinderknecht all'incendio doloso o qualsiasi record che mostrasse un'intenzione di commettere incendio doloso.

Nei documenti legali e nelle dichiarazioni pubbliche sul caso, Haney ha anche suggerito che il suo cliente era stato fatto capro espiatorio per i fallimenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles. Residente una volta di Palisades, Rinderknecht ha professato la sua innocenza in una dichiarazione in tribunale depositata lo scorso marzo, negando di aver deliberatamente appiccato qualsiasi incendio. Ha ammesso di aver assistito all'insorgenza del fuoco del 1 gennaio, originariamente chiamato incendio Lachman, dal punto di vista di una collina che aveva arrampicato per guardare i fuochi d'artificio del Capodanno.

Le prove digitali e la difesa

Ma Rinderknecht ha detto di aver immediatamente chiamato il 911 per segnalare l'incendio e di essere rimasto sulla scena fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno offerto di aiutarli. I prosecutori hanno affermato che mentre effettuava la sua chiamata al 911, Rinderknecht ha chiesto all'applicazione di intelligenza artificiale ChatGPT sul suo telefono se qualcuno potesse essere trovato colpevole di aver acceso un fuoco "a causa delle tue sigarette", a cui ChatGPT ha risposto: "Sì".

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I prosecutori hanno anche detto che le riprese delle telecamere di sicurezza e i dati della posizione del telefono cellulare di Rinderknecht mostrano che era l'unica persona nelle vicinanze dell'incendio del 1 gennaio quando è iniziato vicino a un sentiero nell'area ricreativa nazionale delle Montagne Santa Monica.

Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.