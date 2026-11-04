Ritrovata amica persa nel 2001 grazie a appello social su autobus Roma

Maria lancia un appello per trovare Ilaria, incontrata nel 2001 sull'autobus 671 a Roma. La storia di amicizia ritrovata tramite Facebook e social network.

Maria, una donna residente nelle vicinanze di Roma, ha utilizzato i social network per cercare di rintracciare Ilaria, una ragazza conosciuta casualmente oltre vent'anni fa. L'incontro avvenuto nel lontano 2001 è stato il punto di partenza per un'appello diventato virale, dimostrando ancora una volta la potenza dei social media come strumento di connessione umana.

Un incontro casuale sull'autobus 671

Tutto è iniziato quando Maria abitava in zona Garbatella, precisamente a Viale Odescalchi vicino a piazza dei Navigatori. Un giorno, mentre tornava da San Giovanni, salì sull'autobus 671, se non sbaglia nel ricordo. A bordo c'era anche una ragazza chiamata Ilaria, insieme alla sua mamma. Il traffico quel giorno era incredibile e il viaggio si rivelò lunghissimo, creando le condizioni ideali per una conversazione.

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Ilaria abitava poco più giù rispetto alla casa di Maria, forse all'inizio di Tormarancia. Nonostante la differenza d'età, poiché Ilaria aveva allora qualche anno in più rispetto a Maria, le due fecero subito amicizia. Uscirono insieme diverse volte e Ilaria presentò la sua nuova amica ai propri amici del quartiere, creando un legame immediato.

La perdita dei contatti e il cambiamento

Per Maria, che era una studentessa fuori sede, quei momenti rappresentarono gesti di grande calore e amicizia. Si sentirono per molto tempo dopo quell'estate, ma poi la vita prese strade diverse. Maria cambiò casa e perse il telefono, dovendo necessariamente cambiare numero di cellulare. Senza i potenti mezzi di comunicazione moderni disponibili oggi, persero semplicemente di vista.

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Ora Maria desidera dirle che, a distanza di anni, ricorda ancora con grande affetto la sua incredibile disponibilità e gentilezza. Quei comportamenti avevano fatto sentire Maria come a casa propria, un sentimento di appartenenza raro e prezioso che non intende lasciare andare senza tentare almeno una volta di recuperare quel contatto perso nel tempo.

L'identikit e la risposta del web

Nel ripercorrere quella storia, Maria traccia anche un preciso identikit della sua amica scomparsa: Ilaria aveva i capelli corti e biondi. Oggi ad occhio e croce dovrebbe avere circa quarantotto o quarantanove anni. La richiesta è particolare ma diretta, sperando che qualcuna delle lettrici abbia un'amica di nome Ilaria che abitava in quella specifica zona di Roma.

La risposta del popolo del web non si è fatta attendere. Una donna ha scritto commentando l'appello, raccontando di aver ritrovato poco tempo fa una cara amica persa per una serie di eventi. Ha definito questa esperienza tra le emozioni più belle mai provate, augurandosi che Maria possa avere la stessa fortuna e riuscire a ritrovarla.

Il potere dei social per ricucire legami

A volte basta davvero poco per riannodare un filo che sembrava perduto per sempre. La storia di Maria e Ilaria si inserisce in un contesto più ampio di utilizzi dei social network, contestati e diffidati da molti, ma alla fine sempre utilizzati per lanciare appelli concreti. I social permettono di raccontare colpi di fulmine improvvisi o, in questo caso, di trovare amici di vecchia data dimenticati.

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Questo episodio ricorda anche la storia della cassetta musicale con le voci di Nonna Natalina e Nonno Brando, datata 1968. Quel piccolo oggetto fu trovato a marzo scorso su un muretto tra via delle Vigne Nuove e via di Villa di Faonte, nel territorio del Municipio III. Grazie a una segnalazione iniziata su un gruppo Facebook e poi diventata pubblica, fu restituito al proprietario.

Se il cinema ci ha insegnato che i miracoli possono accadere, perché non dovrebbe riuscirsi anche attraverso Facebook? Maria si affida ora all'arena social, confidando che la tecnologia moderna possa fare ciò che i numeri telefonici vecchi non potevano più permettere. La speranza è che qualcuno riconosca il volto o il nome e possa facilitare il reintegro di questa amicizia interrotta da quasi due decenni.