Ritrovato a Città di Castello un documento storico sull'asilo infantile del 1898 grazie a una donazione

Una signora di Taranto dona un prezioso documento del 1898 al Comune di Città di Castello, rivelando la storia dell'asilo infantile e l'impegno storico per l'educazione.

La storia secolare della comunità educante di Città di Castello torna alla luce grazie alla generosità di una signora di Taranto. Questa nobile donazione ha permesso di riscoprire un prezioso documento manoscritto del 1898, appartenente all'ente e custodito per anni dalla donatrice. Il documento, un mandato di pagamento, testimonia l'impegno storico del Comune verso l'infanzia e l'educazione.

L'atto, inviato per posta ordinaria, è stato accolto con entusiasmo dall'assessora ai servizi educativi Letizia Guerri e dalla responsabile dell'ufficio Nidi d'infanzia e coordinamento pedagogico Benedetta Vitaloni. L'episodio sottolinea l'importanza della memoria storica e del patrimonio culturale locale, evidenziando le radici profonde dell'educazione a Città di Castello.\Il documento donato, un mandato di pagamento datato 1898, rivela l'acquisto di 50 panche a due posti per l'asilo infantile. Le ricerche nell'archivio storico del Comune hanno confermato l'esistenza dell'asilo fin dal 1861, dimostrando l'antichità dell'impegno comunale nell'assistenza all'infanzia. L'assessora Guerri ha espresso il suo apprezzamento per il gesto di civismo, sottolineando come la testimonianza del passato dimostri la dedizione della comunità all'educazione, alla crescita democratica e alla giustizia sociale. La donatrice, nel suo messaggio, ha spiegato di aver acquistato i documenti antichi in un negozio di oggetti usati, sentendo poi il dovere di restituirli al Comune di appartenenza. Il ritrovamento include anche dettagli sul funzionamento dell'asilo, come l'ammissione gratuita di bambini poveri, orfani e figli di vedove, e la distribuzione di un pasto caldo giornaliero. L'analisi del regolamento organico del 1866 ha svelato la finalità dell'asilo: sollevare i bambini dalla miseria e preparare una generazione degna della Patria e della civiltà. Questo impegno era sostenuto anche da eventi di beneficenza, come una festa da ballo del 1861, finalizzata alla raccolta fondi.\L'episodio non solo riaccende i riflettori sulla storia dell'educazione a Città di Castello ma evidenzia anche l'importanza del ruolo della cittadinanza nella conservazione della memoria storica. L'atto di donazione diventa un esempio di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa portare alla valorizzazione del patrimonio culturale. L'assessora Guerri e la responsabile Vitaloni hanno espresso il desiderio di incontrare la donatrice, ringraziandola personalmente per il suo gesto significativo. La scoperta di questo documento storico offre una preziosa opportunità per approfondire la conoscenza delle radici educative della comunità tifernate, rendendo omaggio a coloro che hanno contribuito a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. L'iniziativa dimostra come la ricerca storica e la conservazione dei documenti possano rivelare aspetti inaspettati del passato, arricchendo la comprensione del presente e orientando il futuro.\Il Comune di Città di Castello, attraverso questo ritrovamento, sottolinea il valore della memoria storica e del patrimonio culturale, confermando l'importanza di investire nella preservazione e nella valorizzazione delle proprie radici





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