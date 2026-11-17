Le possibilità di un nuovo incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un durante l'APEC crescono dopo le dichiarazioni del Cremlino su Putin. Analisi degli scenari geopolitici.

Le probabilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontri il leader nordcoreano, Kim Jong Un, sui margini del vertice APEC sono aumentate significativamente. Questa ripresa delle scommesse internazionali è avvenuta dopo che il Cremlino ha dichiarato possibile un incontro tra Kim e il presidente russo, Vladimir Putin. Analisti esperti vedono in questi segnali una conferma che i preparativi per un nuovo vertice tra Washington e Pyongyang sono effettivamente in corso.

Il Ruolo Chiave del Cremlino e di Putin

La notizia è emersa da un rapporto dell'agenzia di stampa russa Interfax, che cita fonti del Cremlino affermando che Putin potrebbe incontrare Kim se il leader nordcoreano parteciperà al vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) che si terrà a Shenzhen questa settimana. Sydney Seiler, ex funzionario dei servizi di intelligence nazionali degli Stati Uniti specializzato in Corea del Nord e ora presso il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, ha sottolineato che il Cremlino non avrebbe rilasciato tali dichiarazioni se non fosse certo della presenza di Kim. Seiler si dichiara piuttosto convinto che qualcosa sia effettivamente in cantiere, indicando che le precedenti incertezze stanno lasciando spazio a una maggiore certezza diplomatica.

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Movimenti Diplomatici e Preparativi Segreti

Questa percezione di un possibile incontro è supportata da una serie di visite recenti tra funzionari nordcoreani, russi e cinesi. Ulssine delegazioni di Russia e Cina si sono recate a Pyongyang, mentre funzionari nordcoreani hanno visitato Moscow e Beijing. Inoltre, Kim ha effettuato una visita sorpresa nella città di confine cinese di Dandong il mese scorso. John Delury, professore al Centro Hopkins-Nanjing, ha notato questi piccoli segnali che indicano una preparazione attiva. Se Kim si recherà a Shenzhen, è molto probabile che approfitti dell'occasione per parlare con Donald Trump, colui con cui ha stretto un legame personale unico negli anni passati.

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Ostacoli Cinesi e Scetticismo Internazionale

Nonostante l'entusiasmo di Trump, che ha ripetutamente espresso interesse per un nuovo incontro e suggerito che potrebbe avvenire in Cina questa settimana, esistono ancora ostacoli concreti. Il presidente americano ha dichiarato che la presenza di Kim all'APEC dipende infine dal presidente cinese, Xi Jinping. La Cina, come paese ospitante, può invitare membri non APEC per colloqui informali, ma deve consultare i membri dell'organizzazione. Il Ministero degli Esteri cinese, l'ambasciata nordcoreana a Beijing e l'APEC non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento. Altri esperti, come Kim Dong-yup del Far East Institute dell'Università di Kyungnam, mantengono un forte scetticismo, sostenendo che Kim non ha nulla da guadagnare se non opportunità fotografiche, dato che le sanzioni non funzionano già e un viaggio esporrebbe il leader a incertezze politiche.

Impatto Geopolitico e Prossimi Passi

Un eventuale incontro sarebbe più simbolico che sostanziale, ma potrebbe servire a Kim per spingere affinché la Corea del Nord sia riconosciuta internazionalmente come stato nucleare. Trump ha definito la Corea del Nord una potenza nucleare, una posizione rifiutata dagli alleati occidentali e regionali. Per Trump, l'incontro servirebbe semplicemente a costruire la relazione. La Corea del Sud e il Giappone stanno osservando da vicino queste developments. Il presidente sudcoreano, Lee Jae Myung, ha espresso la speranza che Trump possa persuadere Kim a riprendere il dialogo, mentre il Ministero dell'Unificazione sudcoreano ha dichiarato di non avere nulla da confermare. Il primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, cerca ripetutamente un summit con Kim per risolvere la questione degli ostaggi giapponesi degli anni Settanta e Ottanta, rendendo questa potenziale riunione un nodo cruciale per la sicurezza regionale.