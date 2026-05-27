Rivaccinazione contro l'Herpes Zoster dopo il vaccino precedente: cosa prevede l'attuale offerta sanitaria

Un paziente anziano chiede se, dopo aver ricevuto nel 2019 il vaccino vivo attenuato contro l'Herpes Zoster, sia opportuno completare la protezione con il nuovo vaccino ricombinante adiuvato. La risposta degli esperti spiega la durata dell'immunità conferita dal vaccino precedente, i vantaggi del nuovo preparato, la posizione delle linee guida internazionali e la situazione attuale dei programmi vaccinali italiani, che non includono ancora un richiamo automatico gratuito per chi è già vaccinato. Vengono illustrati i criteri per una valutazione individuale con il proprio medico.

Un settantottenne in buone condizioni di salute si interroga sulla necessità di rivaccinarsi contro l' Herpes Zoster , avendo già ricevuto nel 2019 il vaccino vivo attenuato a dose singola.

L'Herpes Zoster, o Fuoco di Sant'Antonio, deriva dalla riattivazione del virus della varicella e può causare sintomi dolorosi e complicanze quali la nevralgia post-erpetica, con maggiore incidenza e gravità negli anziani. Il vaccino vivo attenuato, somministrato in un'unica dose, garantiva una protezione di durata limitata, stimata in 5-6 anni, con efficacia che tende a declinare nel tempo.

Attualmente il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale preferisce fortemente il nuovo vaccino ricombinante adiuvato, che richiede due somministrazioni e assicura una protezione più robusta e duratura. Di conseguenza, il vaccino precedente non è più incluso nell'offerta vaccinale standard. Per chi ha già effettuato il ciclo con il vaccino vivo attenuato, non esistono controindicazioni cliniche assolute a ricevere successivamente il vaccino ricombinante adiuvato, generalmente dopo almeno un anno.

Le linee guida internazionali considerano questa pratica appropriata, anche per persone anziane immunocompetenti precedentemente vaccinate. Tuttavia, le autorità sanitarie italiane non hanno ancora previsto esplicitamente, nei programmi vaccinali pubblici, una rivaccinazione gratuita e sistematica per coloro che hanno già completato il ciclo precedente.

Pertanto, la decisione dovrebbe essere presa in consultazione con il medico curante o il centro vaccinale, valutando l'età, lo stato di salute generale e il profilo di rischio individuale. Va sottolineato che le informazioni fornite hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono il parere medico specialistico, che rimane indispensabile per ogni scelta terapeutica





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Herpes Zoster Vaccino Vaccinazione Fuoco Di Sant'antonio Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale Vaccino Ricombinante Adiuvato Vaccino Vivo Attenuato Nevralgia Post-Erpetica Protezione Duratura Anziani Consulenza Medica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

26 maggio 2019, Daniele De Rossi saluta la Roma. È l'ultima partita in giallorossoIl 26 maggio del 2019, a Roma, i padroni di casa giallorossi ospitano il Parma per l'ultima partita di campionato.

Read more »

La Lazio a Gattuso: i dettagli del contratto e i motivi della decisione. Lotito e Sarri non si sono incontratiDal 2019 vicino più volte, ieri il sì. Accordo biennale da 1,5 milioni bonus europei. Il presidente vuole ridare carattere alla squadra

Read more »

Lavoro, male i dati sui giovani: il turismo non bastaPERUGIA - Quasi un milione e ottocentomila presenze turistiche in più rispetto al 2019, circa 4mila occupati guadagnati in un anno. Eppure l’Umbria continua a perdere abitanti,...

Read more »