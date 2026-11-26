Il tasso di rivalutazione pensioni 2027 arriva al 3,2%. Il costo per lo Stato supera il miliardo, mettendo a rischio le coperture della manovra economica.

La gestione della dinamica pensionistica italiana sta attraversando una fase critica a causa delle fluttuazioni inflazionistiche. Il tasso di rivalutazione delle pensioni per il 2027 è stato definitivamente fissato al 3,2%. Questa cifra è superiore al 2,8% inizialmente previsto dal governo nella manovra finanziaria.

Il decreto congiunto del Ministero dell'Economia e del Ministero del Lavoro ha imposto questo adeguamento automatico. Tale decisione comporta uno sborso aggiuntivo di oltre un miliardo di euro per il bilancio statale.

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Impatto economico sulla manovra governativa

Il Ministero dell'Economia conferma che questo incremento richiede risorse immediate. I tecnici di palazzo Chigi stimano che la differenza tra il 2,8% e il 3,2% generi un disavanzo di spesa significativo.

Sebbene l'aumento dell'imponibile pensionistico generi maggior gettito fiscale, questo non copre l'intero onere. La somma richiesta supera i risparmi pianificati dal governo.

Questi risparmi erano stati calcolati basandosi sul taglio della rivalutazione. Il meccanismo prevedeva fasce di reddito e una riduzione della percentuale di adeguamento per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo.

L'aumento del tasso ha quindi di fatto vanificato parte degli obiettivi di risparmio previsti in manovra. La ricerca di nuove coperture finanziarie rimane una priorità urgente.

Divergenze tra i partiti di maggioranza

Gli alleati del governo mostrano posizioni contrastanti sulla destinazione delle risorse. Nel recente vertice con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è discusso di estendere l'adeguamento pieno all'inflazione.

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Tale estensione riguarderebbe le pensioni almeno fino a cinque volte il minimo. Questo soglia corrisponde a circa 3.050 euro lordi mensili.

Forza Italia ha presentato emendamenti per spingere oltre questa soglia. La proposta mira ad estendere il beneficio fino a sei volte il trattamento minimo.

Al contempo, il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito la sua posizione. Il leader della Lega non intende ritirare la proposta della quota 64 per la pensione anticipata.

Il fondo stanziato di 850 milioni annui per il periodo 2027-2029 dovrebbe finanziare tale misura. Questo conflitto di interessi richiede un immediato riequilibrio.

Perdite per i pensionati e proposte alternative

Andrea Tremaglia, esponente di Fratelli d'Italia, segnala una preferenza per altre destinazioni di spesa. Il suo emendamento propone la reintroduzione dell'Opzione donna.

Questa misura riguarderebbe caregiver, invalidi e disoccupate. Parte della copertura, pari a 385 milioni per il triennio, attingerebbe allo stesso fondo della pensione anticipata.

L'applicazione del nuovo sistema crea perdite dirette per i cittadini. L'indice di rivalutazione del 3,2% determina effetti differenziati in base all'importo.

La confederazione sindacale Uil ha fornito i calcoli dettagliati. Una pensione da 1.500 euro lordi mensili aumenterà di 48 euro.

Un assegno di 2.000 euro lordi riceverà 64 euro in più. Per queste due fasce non si registrano penalizzazioni immediate.

La situazione critica per le pensioni medio-alte

La situazione cambia drasticamente superando i 2.500 euro lordi mensili. Questa soglia supera quattro volte il trattamento minimo.

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L'adeguamento mensile sarà di 68 euro, ma si registrerà una perdita annuale di 153 euro rispetto al sistema per scaglioni.

Per una pensione da 3.000 euro, l'aumento sarà di quasi 82 euro. Tuttavia, la perdita annua salirà a 164 euro.

Per un assegno di 3.500 euro, l'aumento sarà di 59 euro. La perdita annuale ammonta a 613 euro.

Un assegno di 4.000 euro vedrà un aumento di 60 euro. La perdita annuale raggiungerà i 758 euro.

Aumenti irrisori per le alte pensioni

Le pensioni di importo più elevato subiscono ulteriori pressioni. Una pensione da 6.200 euro riceverà solo 63 euro in più.

La perdita annua per questa fascia sarà di 1.401,79 euro. Per gli assegni da 5.000 euro, la perdita sarà di 1.083,16 euro.

La ricerca delle coperture è complessa e in corso di definizione. Il governo sta lavorando a un emendamento per alzare l'asticella della rivalutazione.

Tra gli emendamenti segnalati nella Commissione bilancio, vi sono proposte fiscali di Fratelli d'Italia. Una modifica la exit tax sulle plusvalenze da 800 mila a 2 milioni di euro.

Un'altra proposta riguarda la detassazione al 50% per i neoassunti under 30. Questa misura coprirebbe redditi fino a 50.000 euro.

Tali proposte sostituiranno la flat tax all'1% sugli aumenti salariali. L'equilibrio di bilancio richiede decisioni rapide e precise.