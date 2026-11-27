Giorgia Meloni sostiene che dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno, ma la rivalutazione piena dell'inflazione riguarda solo gli assegni fino a quattro volte il minimo.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha affermato, in un video pubblicato sui social, che tutte le pensioni aumenteranno. Con il video la premier ha voluto smentire quelle che definisce inesattezze sulla rivalutazione dei trattamenti previdenziali, in risposta all'accusa secondo cui il governo taglierebbe gli assegni.

Secondo Meloni, dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni saranno rivalutate. Il governo sostiene quindi di non aver tagliato alcun assegno, ma la misura contenuta in manovra introduce differenze precise tra un importo e l'altro, come emerge dalle cifre riportate di seguito.

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Come funziona la rivalutazione delle pensioni

La rivalutazione delle pensioni recupera l'inflazione in misura diversa a seconda dell'importo dell'assegno. Chi percepisce fino a circa 2.450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l'inflazione al 100%.

Quando l'importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende progressivamente. Secondo Meloni, questa quota non si azzera mai, quindi anche gli assegni più alti ricevono un adeguamento, anche se inferiore.

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Meloni ha ricordato che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai governi di centrosinistra garantivano il recupero completo dell'inflazione soltanto fino a tre volte il minimo. Con il governo attuale la soglia del recupero integrale viene portata a quattro volte il minimo.

Esempi di aumento per importo mensile

La premier ha fornito alcuni esempi concreti di aumento mensile. Una pensione da 1.200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2.000 euro lordi di 64 euro al mese e una da 3.000 euro lordi di quasi 82 euro al mese.

Meloni ha precisato che anche una pensione superiore a 5.000 euro lordi avrà un aumento, ma inferiore a quello previsto per la pensione da 2.000 euro. La premier ha motivato la scelta affermando che la priorità del governo è proteggere di più chi ha meno.

Meloni ha inoltre sostenuto che la pensione è il frutto di una vita di lavoro e che chi ha minori margini per affrontare il costo della vita deve avere maggiore tutela. Su questo punto la premier ha concluso che nessuna pensione verrà tagliata.

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Chi perde di più con la manovra

Le cifre fornite da Meloni risultano corrette, ma la norma inserita in manovra presenta un aspetto che il messaggio della premier non evidenzia. Il governo conferma la rivalutazione piena per le pensioni fino a quattro volte il minimo, mentre rispetto alle regole attuali riduce la percentuale di recupero per gli assegni medio-alti.

In sostanza, le pensioni aumenteranno per tutti, come afferma correttamente la premier, ma per alcuni l'aumento sarà inferiore al previsto. Le perdite maggiori riguarderanno i pensionati con un assegno superiore ai 3.500 euro lordi.

La scelta del governo resta lecita, come sottolinea la stessa Giorgia Meloni nel rivendicare la priorità assegnata a chi percepisce importi più bassi.