Il FSB ha sventato una struttura di spionaggio polacca a Kaliningrad, arrestando due agenti e sospettando ulteriori collaborazioni. La vicenda alimenta il suspetto di un aggressivo aumento di attività di spionaggio russi in Europa.

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, ha ribadito che al momento le relazioni della Russia con la Polonia e l'Unione Europea sono praticamente inesistenti, citando come fattore di complicazione la definita rete di spie polacche accoppiata a un'operazione di spionaggio contro l'exclave russa di Kaliningrad.

A seguito di un briefing quotidiano con la stampa del 5 gennaio 2024, Peskov ha sostenuto che, sebbene il conflitto con l'Ucraina abbia aumentato il numero di accuse, la presenza di Mosca in Brasile è ancora la più rilevante in linea con la situazione globale di spionaggio.

Dettagli operativi di Kaliningrad

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Il Servizio federale russo per la sicurezza (FSB) ha comunicato di aver neutralizzato una presunta struttura di intelligence polacca situata nella regione di Kaliningrad, che comprende un'area di 15.100 km², sponda tedesca nella enclave russa incastonata tra Polonia e Lituania. A Kaliningrad opera la flotta russa che vi ha stabilito il quartier generale più centrale al Mar Baltico, mentre il confine polacco sta realizzando il programma East Shield, la più grande fortificazione della NATO lungo il confine est del blocco.

Secondo le dichiarazioni dell'FSB, tra i due agenti arrestati vi erano funzionari provenienti dal Servizio di intelligence militare del Ministero della Difesa nazionale e dall'Agenzia per la sicurezza interna polacca. Le agenzie russi hanno riferito che i due agenti raccoglievano e trasmettevano informazioni sul personale e sulle strutture del Ministero della Difesa russo, oltre a dati sociali, economici, migratori e di politiche sociali della regione di Kaliningrad.

Accuse e interferenze a scala globale

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Altri settori ritenuti coinvolti dalla rete di spionaggio estesa includono sette cittadini polacchi e tre russi sospettati di "alto tradimento" e "collaborazione riservata con uno Stato estero". Nel solo corso del 2024, i servizi russi hanno annullato i visti di 14 cittadini polacchi e hanno negato l'ingresso a sei persone per supportare i servizi di intelligence polacchi. Il 5 gennaio si avevano già registrato dieci casi di spionaggio russi nei Paesi europei. Il primo di questi sarebbe stato l'arresto di una cittadina tedesco-ucraina in Germania, cliente dell'ambasciata russa a Berlino. In quell'incidente la sospettata sarebbe riuscita a ottenere informazioni su incontri politici di alto livello, sull'industria bellica tedesca, sui test di droni e sulle forniture militari destinate all'Ucraina, con la partecipazione di Volodymyr Zelensky e del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Repercussioni future e prossimi passaggi

Il FSB ha indicato che la regione di Kaliningrad, contraria a un reciproco allontanamento politico e difeso dalla attività di difesa ed stati bielorussi, continua a trattare la sicurezza nazionale come una priorità. In caso di un possibile conflitto tra la NATO e la Russia, l'intera banda militare russa e bielorussa collegata al Suwałki Gap permetterebbe di tagliare il collegamento geografico indispensabile ai tre Stati baltici. La crescente tensione nel 2026 prevede ulteriori arresti e l'espulsione di sospetti agenti dell'opposizione europea. L'International Spionaggio, la lunghezza attuale degli agenti polacchi concentrati sulle blocchettistiche della polizia russa e l'area di sicurezzaoltre riva alla Finlandia sono aumentate due volte rispetto al periodo della Guerra Fredda. Attualmente la Russia sta lanciando i ristrutturati scovi di info, consente la possibilità di ottenere maggiori informazioni sulla politica interna e sulle attività alla base del trans Pride, i presenti e attivo.