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Rivolta anti-migranti a Belfast: due agenti feriti e minacce di morte alla sindaca

Cronaca News

Rivolta anti-migranti a Belfast: due agenti feriti e minacce di morte alla sindaca
BelfastRivolta Anti-MigrantiTentato Omicidio
📆6/10/2026 12:10 PM
📰leggoit
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La città di Belfast è sconvolta da disordini anti-migranti scoppiati dopo il tentato omicidio di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. Due agenti di polizia sono rimasti feriti e la sindaca della città ha ricevuto minacce di morte. Il governo dell'Irlanda del Nord si riunisce in sessione straordinaria per affrontare la situazione.

Belfast è in subbuglio a causa di una rivolta anti-migranti scoppiata dopo il tentato omicidio di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante i disordini e il ministro per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha espresso solidarietà alla vittima.

La sindaca di Belfast, Róis-Máire Donnelly, ha ricevuto minacce di morte e il governo dell'Irlanda del Nord si riunirà in sessione straordinaria per affrontare la situazione. Il comandante della polizia dell'Irlanda del Nord, Jon Boutcher, ha invitato i cittadini a non dare ascolto agli estremisti che istigano alla violenza e ha promesso di perseguire chiunque sia coinvolto nell'istigazione. Il rifugiato sudanese sospettato dell'accoltellamento è comparso in tribunale e ha rifiutato l'assistenza legale

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