Rivolta dei pediatri contro la riforma Schillaci: rischio di un attacco al modello di cura

I pediatri di libera scelta protestano contro la riforma proposta dal ministro Schillaci, che prevede un doppio canale di assistenza, l'estensione dell'età pediatrica a 18 anni e l'equiparazione del numero massimo di assistiti. Temono un peggioramento della qualità dell'assistenza e una perdita del rapporto fiduciario con le famiglie.

Da Roma si alza un coro di protesta da parte dei pediatri di libera scelta contro la cosiddetta “riforma Schillaci”, proposta dall'attuale ministro della Salute.

La bozza di riforma, trasmessa alle Regioni, prevede l'istituzione di un doppio canale di assistenza primaria, l'estensione dell'età pediatrica fino ai 18 anni e l'equiparazione del numero massimo di assistiti (1500) per medici di base e pediatri. Questa proposta è percepita da molti professionisti sanitari come un attacco diretto al modello di cura pediatrica che ha storicamente garantito elevati standard di tutela dell'infanzia in Italia.

In risposta, un coordinamento di pediatri di libera scelta è stato rapidamente costituito a Roma, raccogliendo in pochi giorni oltre 600 adesioni da tutto il paese. Il governo mira a un “riordino dell’assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta” con l’obiettivo di “garantire la piena operatività delle case della comunità”, giustificando la proposta come un decreto legge necessario per rispettare i tempi imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il fulcro della bozza è l'introduzione del doppio canale di assistenza primaria, che prevede sia la tradizionale convenzione che un rapporto di dipendenza per l'impiego nelle case di comunità. I pediatri, come i medici di base, manterranno un rapporto di fiducia con i loro pazienti, ma saranno tenuti a operare anche nelle case di comunità per garantirne il funzionamento.

Le Regioni avranno il compito di definire le necessità operative delle case di comunità e le priorità territoriali per l'attivazione del canale dipendente. La riforma prevede inoltre l'estensione a 18 anni dell'età di esclusiva per l'iscrizione al pediatra di libera scelta e l'aumento del numero massimo di assistiti per i pediatri, portandolo da 1000 a 1500.

La reazione dei pediatri è stata immediata e decisa, con la formazione di un fronte di opposizione a Roma che ha rapidamente guadagnato consenso a livello nazionale. Tra i sostenitori dell'iniziativa c'è Valentina Paolucci, pediatra di Fiano Romano, nota sui social media come “La dottoressa dei bambini”. I promotori dell'iniziativa denunciano che ciò che viene presentato come un potenziamento della medicina territoriale è in realtà un attacco al modello di cura pediatrica che ha garantito l'eccellenza italiana nella tutela dell'infanzia.

Sottolineano che il nuovo sistema non aumenterà realmente l'offerta assistenziale, ma rischia di comprometterne la qualità, alterando un equilibrio che funziona grazie alla relazione diretta tra pediatra e famiglia. Tra i punti più contestati c'è l'aumento del numero massimo di pazienti a 1500, estendendo l'età di assistenza fino ai 18 anni: i pediatri sostengono che aumentare il numero di assistiti significa ridurre drasticamente il tempo dedicato a ciascun bambino, e che in pediatria il tempo è uno strumento diagnostico fondamentale.

Inoltre, equiparare il carico assistenziale di un neonato a quello di un adulto è considerato un errore clinico, poiché con 1500 pazienti la sorveglianza intensiva necessaria nei primi mille giorni di vita diventerebbe impossibile. Anche il “doppio canale” previsto per i pediatri è oggetto di critiche: l'introduzione di un sistema misto tra dipendenza e convenzione minerebbe le basi del rapporto fiduciario, poiché se il pediatra diventasse un dipendente con turnazioni rigide e strutture collettive, si perderebbe la continuità assistenziale che permette di conoscere davvero il bambino e la sua famiglia nel tempo.

Il collettivo di pediatri è composto principalmente da giovani professionisti: il 77,5% ha meno di 50 anni, e quasi la metà del gruppo (49%) ha tra i 30 e i 40 anni. Una parte significativa di questi giovani pediatri (47%) si dichiara disponibile a prendere in carico 1200 assistiti con slot fissi per la fascia 14-18 anni, mentre il 41,2% accetterebbe l'estensione ai 18 anni solo se il numero massimo di assistiti rimanesse a 1000.

I pediatri ribadiscono di non difendere solo una categoria professionale, ma un diritto costituzionale: quello dei bambini a essere curati da un medico che abbia il tempo di conoscerli e di prendersi cura dell'intero contesto familiare. Temono che se questo modello venisse smantellato, il diritto alla salute rischierebbe di trasformarsi in un privilegio per chi può permetterselo rivolgendosi al settore privato.

Il gruppo si dichiara pronto a intraprendere azioni di protesta, tra cui manifestazioni e scioperi, con l'obiettivo di bloccare la riforma. Anche la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) ha espresso perplessità, sottolineando che l'introduzione del modello a doppio canale, tra convenzione riformata e dipendenza selettiva, rappresenta un cambiamento significativo che solleva interrogativi sulla sua sostenibilità organizzativa e sulla reale capacità di attrarre professionisti





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