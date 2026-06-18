Rivolta di Prati: la manifestazione neofascista "Remigrazione e Riconquista" attira migliaia di sostenitori e scatenano controproteste

Il 13 giugno a Roma è stato al centro del dibattito una grande manifestazione organizzata da gruppi neofascisti per promuovere la remigrazione, con diverse migliaia di partecipanti, minacce di azioni parlamentari e una massiccia contromanifestazione antifascista che ha riunito oltre ventimila persone.

Il 13 giugno a Roma , nel quartiere Prati, si è svolta una grande manifestazione nazionale organizzata dal comitato Remigrazione e Riconquista, che ha attirato circa quattro mila partecipanti lungo il percorso da piazza della Libertà a piazza Risorgimento.

L'evento, promosso da gruppi di estrema destra identificati come "fascisti del terzo millennio", rappresentava il culmine di una campagna di raccolta firme iniziata lo scorso settembre per sostenere la cosiddetta "remigrazione", ovvero la deportazione di massa di tutti i migranti irregolari e di coloro ritenuti "non assimilabili". Al microfono, Luca Marsella, esponente di Casapound ed ex consigliere comunale di Ostia, ha proclamato l'intenzione di espellere sia gli irregolari sia i regolari, sostenendo che la loro presenza contrasta con i valori della "politica corretta".

Il corteo ha visto la partecipazione di diversi gruppi neofascisti, tra cui skinhead veneti e la rete dei patrioti, provenienti da diverse regioni italiane. Alcuni giornalisti presenti sono stati aggrediti o allontanati, mentre i manifestanti hanno risposto con saluti stilizzati al duce quando una signora ha sventolato una bandiera tricolore dal balcone di un edificio.

Marsella, ormai leader dell'organizzazione extraparlamentare, ha minacciato di organizzare una marcia sul parlamento qualora la loro proposta di legge sulla remigrazione fosse ostacolata, ricordando le 150 mila firme raccolte finora





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