Rivolta nel tennis: Sabalenka e Gauff minacciano il boicottaggio dei Major

I top player del tennis mondiale chiedono una distribuzione più equa dei ricavi dei tornei dello Slam e maggiori tutele per i giocatori meno classificati.

Il mondo del tennis professionistico sta attraversando una fase di profonda tensione che vede contrapposte le stelle del circuito e gli organizzatori dei tornei più prestigiosi.

Aryna Sabalenka, attualmente al primo posto del ranking mondiale, ha espresso con forza la sensazione che l'intero spettacolo dipenda esclusivamente dagli atleti, senza i quali non esisterebbero né i tornei né l'intrattenimento che ne deriva. La tennista ha sottolineato come i giocatori meritino una percentuale di guadagno decisamente superiore, arrivando a ipotizzare un boicottaggio come unico strumento efficace per lottare per i propri diritti.

A lei si è unita Coco Gauff, che ha evidenziato come l'idea di un'azione collettiva sia fattibile se tutti i professionisti si muovessero come un'unica entità. Un punto cruciale sollevato da Gauff riguarda la disparità economica: mentre i tornei dello Slam generano cifre astronomiche, molti tennisti classificati tra il cinquantesimo e il duecentesimo posto vivono in una situazione di precarietà finanziaria, dovendo gestire le proprie spese giorno per giorno senza garanzie a lungo termine.

La tensione è culminata recentemente al Foro Italico, dove la parola boicottaggio è stata pronunciata apertamente per la prima volta dalle big del tennis. Questa protesta non è nata dal nulla, ma è l'apice di un conflitto che dura da oltre un anno. I giocatori, sia uomini che donne, richiedono una quota più consistente dei ricavi generati dai Major, oltre a una maggiore tutela in ambito sanitario e previdenziale.

Il caso emblematico è quello del Roland Garros, che per il 2026 ha annunciato un montepremi di 61,7 milioni di euro. Sebbene l'importo appaia elevato, una nota firmata da campioni come Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Sabalenka e Gauff ha fatto notare che tale cifra rappresenti meno del 15% dei ricavi totali del torneo, stimati oltre i 400 milioni.

La richiesta dei giocatori è chiara: allineare gli Slam ai tornei dei circuiti ATP e WTA, portando la quota del prize money al 22% dei ricavi. Per comprendere l'origine di questo scontro, è necessario analizzare la struttura di governance del tennis, definita come un corpo a sette teste.

Il potere è frammentato tra l'ATP per il circuito maschile, la WTA per quello femminile, l'ITF per la Coppa Davis e i quattro tornei dello Slam, ognuno dei quali gode di una propria autonomia gestionale. Questa organizzazione inefficiente penalizza lo sport sul mercato televisivo e commerciale globale, dove il tennis riesce a catturare solo l'1,7% dei diritti TV sportivi mondiali, nonostante sia il quarto sport più seguito.

I Major, in particolare, operano in modo quasi indipendente e appartengono alle federazioni nazionali o a club privati, come nel caso di Wimbledon. Questi eventi sono i veri motori economici del tennis, con fatturati che oscillano tra i 350 milioni di Parigi e i 500 di New York, grazie a una capacità di sfruttamento commerciale che si estende ben oltre le due settimane di gara. I dati contabili di Wimbledon offrono uno spaccato cristallino di questa dinamica.

Il bilancio per il 2025 mostra ricavi per circa 495 milioni di euro, con un utile netto di 62 milioni dopo tutte le spese di gestione. Tuttavia, l'analisi di dove finiscano questi soldi rivela il nodo del problema. In base a un accordo valido fino al 2053, chiamato Championships Agreement, il 90% dei profitti viene versato alla Lawn Tennis Association, la federazione britannica, per finanziare l'operatività e lo sviluppo del tennis nel territorio, mentre il restante 10% va al club.

Di conseguenza, ai tennisti che hanno gareggiato a Church Road è stato destinato solo il 12,5% dei ricavi totali. Questa sproporzione tra la ricchezza generata dall'evento e quanto effettivamente restituito a chi crea lo spettacolo è il cuore della rivolta. I top player non chiedono solo più soldi per se stessi, ma un sistema più equo che garantisca la sostenibilità della carriera per tutti i professionisti, non solo per i primissimi classificati





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