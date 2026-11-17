Oltre 250 tra scienziati, medici e premi Nobel firmano una lettera a La Russa e Fontana criticando la Commissione parlamentare per metodi antiscientifici e processi sommari durante l'indagine pandemica.

Oltre 250 scienziati, ricercatori e medici hanno firmato una lettera aperta ai presidenti delle Camere per denunciare i metodi della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19, chiedendo un intervento istituzionale immediato.

Il documento, sottoscritto da figure di spicco del panorama accademico e clinico italiano, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi e il professore Silvio Garattini, accusa la Commissione di condurre processi sommari agli esperti, diffondere tesi antiscientifiche e trattare con maggiore attenzione i movimenti no vax rispetto alla comunità scientifica.

Also read Unicredit, via libera della Commissione europea all’acquisizione di Commerz

Chiesta verifica procedura Commissioni Parlamentari

La richiesta centrale dei firmatari, tra cui oltre cinquanta professori ordinari ed emeriti e oltre cinquanta direttori di reparto, è che il Parlamento verifichi il corretto esercizio delle prerogative della Commissione d'inchiesta, garantendo il rispetto delle procedure collegiali e la trasparenza nei criteri di valutazione delle prove scientifiche presentate durante le audizioni.

I firmatari sottolineano come sia fondamentale distinguere tra le dichiarazioni personali dei singoli commissari e le conclusioni ufficiali della Commissione, evidenziando la necessità di preservare il dovuto rispetto verso le persone audite e le competenze professionali degli esperti convocati, che spesso hanno subito pressioni indebite durante i lavori.

Advertisement

Posizione scienziati prime linee Pandemia

La lettera è stata sottoscritta principalmente dai medici che si sono trovati in prima linea nel cratere della pandemia nel 2020, come il dottor Stefano Paglia, direttore del pronto soccorso di Lodi e Codogno, e il dottor Roberto Cosentini, direttore del pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, insieme al professor Stefano Fagiuoli dello stesso ospedale.

Altri nomi rilevanti includono il professor Francesco Castelli, che guidava le Malattie infettive degli Spedali Civili di Brescia, la dottoressa Anna Maria Brambilla, direttrice del pronto soccorso del Sacco di Milano, il dottor Andrea Antinori e il dottor Emanuele Nicastri dell'Istituto Spallanzani, oltre al professor Massimo Fantoni, che ha diretto il Covid Hospital del Policlinico Gemelli.

Si uniscono a questi professionisti i presidenti in carica delle principali società scientifiche: la SIAARTI con il professor Elena Bignami, la SIMEU con il dottor Alessandro Riccardi, la SIMI con il professor Nicola Montano e la SItI con il dottor Enrico Di Rosa, completando il gruppo il presidente dell'European Resuscitation Council, dottor Federico Semeraro.

Contrasto giudizi retrospettivi Accademia Lincei

La posizione critica è ribadita dal premio Nobel Giorgio Parisi, dal presidente dell'Istituto Mario Negri e fondatore Silvio Garattini, nonché dal presidente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei, Carlo Doglioni, che insieme ad altri professionisti hanno evidenziato come l'uso di conoscenze acquisite successivamente ai fatti comprometta la validità stessa dell'accertamento, trasformando l'inchiesta in un processo politico fazioso.